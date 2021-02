PRESSEKONFERANSE: NATO-hovedkvarteret i Brussel er fortsatt stengt for eksterne gjester. Dermed måtte Jens Stoltenberg holde pressekonferanse på nett mandag. Heller ikke NATOs forsvarsministre kan møtes fysisk denne uken. Foto: Olivier Hoslet / Pool / EPA

Stoltenberg til VG om ny Afghanistan-frist: − Avtalen med Taliban er ikke uten betingelser

NATO har nå under 10.000 soldater i Afghanistan. Denne uken skulle forsvarsministermøtet bestemme om alliansen skal skal bli eller dra. Men nå ønsker ikke Jens Stoltenberg å antyde hvilken vei det går.

I desember sa Stoltenberg til VG at NATO skulle ta beslutningene om sitt fremtidig militære nærvær i landet, på forsvarsministermøtet i februar.

Nå sier han dette:

– Det er for tidlig å annonsere utfallet av møtet. Men NATO må i god tid før 1. mai ta en beslutning. Alt annet er umulig.

Beslutningen om å bli eller dra angår 9600 soldater under NATO-paraplyen. 2500 av dem er amerikanske.

Norge har fortsatt om lag 100 soldater i Afghanistan.

Frist 1. mai

1. mai er fristen for at de utenlandske soldatene skal forlate landet, etter 20 år og flere tusen tapte soldatliv. Datoen er skrevet inn i avtalen som Trump-administrasjonen gjorde opp med Taliban i fjor.

Men volden øker i Afghanistan og Taliban har styrket seg kraftig militært over vinteren.

– Men avtalen med Taliban er ikke uten betingelser, sier Stoltenberg til VG foran forsvarsministermøtet som finner sted digitalt onsdag og torsdag.

– Vi må vurdere om Taliban fyller vilkårene i avtalen, og leverer på sin del: De må redusere voldsbruken, de er ansvarlig for angrep på regjeringssoldater og sivile. De må forhandle i god tro. Og de må følge opp at de ikke på noen måte skal støtte eller hjelpe andre terrorgrupper, legger han til.

Ifølge NATO-kilder som nyhetsbyrået Reuters har snakket med, er den interne anbefalingen at NATO-styrker blir stående, også etter 1. mai.

– Vi skal vurdere om vi skal trekke oss, eller om vi fortsatt skal være der på en eller annen måte, sier Stoltenberg.

Kai Eide: De har tre valg

Ifølge Kai Eide, pensjonert norsk diplomat og FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan, har NATO og Biden-administrasjonen i USA tre valg:

– Amerikanerne kan fortsette tilbaketrekningen. Eller de kan konstatere at vilkårene ikke er oppfylt, og bli der også etter 1.mai. Da vil Taliban hevde at avtalen er brutt, og det vil være fritt fram for å angripe de utenlandske soldatene, sier Eide til VG.

– Den tredje muligheten er to til tre måneders intenst diplomati for å forsøke å redde avtalen, legger han til.

Eide holder den siste muligheten som mest sannsynlig nå:

– Taliban har styrket seg både militært og politisk. De opptrer med en iøynefallende selvtillit. Biden vil ikke bli sittende som presidenten som trakk styrkene ut, og så kan Taliban gjøre som de vil, sier han.

Snakke med NATO

Stoltenberg sier at både president Biden og Lloyd Austin, USAs nye forsvarsminister, har understreket at de vil konsultere sine NATO-allierte før noen beslutning tas.

– Nå er det flere europeiske enn amerikanske soldater i Afghanistan. Det er en felles innsats, derfor må det være en felles beslutning, sier NATOs generalsekretær.

Og gjentar, som han har sagt så mange ganger tidligere:

– Når tiden er inne, skal vi ta beslutningen om å forlate Afghanistan sammen. Ingen ønsker å være der lengre enn nødvendig.