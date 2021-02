Kinas skrekkleirer: Påstander om systematiske voldtekter

DETTE ER EN «SKOLE»: Ifølge skiltet er dette inngangsporten til et utdannelsessenter for yrkesfag. I virkeligheten er det en av leirene der den muslimske minoriteten i regionen Xinjiang holdes, meldte nyhetsbyrået Reuters i september 2018. To journalister ble arrestert for å ha tatt bildet. Foto: THOMAS PETER / REUTERS