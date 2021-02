TOMT: Kun 54 elever er igjen etter skoleangrepet i Jangebe, Nigeria. Foto: KOLA SULAIMON / AFP

Væpnede menn kidnappet over 300 skolebarn i Nigeria

Hele 317 jenter ble fredag kidnappet fra en skole i Jangebe town, opplyser nigerianske myndigheter til Reuters. Landet herjes av en kidnappingsbølge.

Av NTB

Væpnede menn kidnappet jentene fra en offentlig videregående skole i Jangebe i delstaten Zamfara tidlig fredag, opplyste en representant for lokale myndigheter, Zailania Bappah, til BBC.

Angrepet mot skolen skjedde i 1-tiden natt til fredag, da rundt 100 menn trengte seg inn på skolen, sa leder for sikkerhet i delstaten, Abubakar Dauran, til det nigerianske nyhetsbyrået NAN.

– De ankom skolen i kjøretøyer, bekrefter delstatens kommunikasjonssjef Tunau Anka til nyhetsbyrået AFP.

– De tvang noen av jentene til å marsjere av sted, sa han.

Bortførte nesten hele skolen

– Over 300 jenter er savnet etter at vi har gjort oss ferdig med å telle de gjenværende elevene, sier en lærer, som ønsker å være anonym, til AFP.

Ifølge skolen er det kun 54 elever igjen.

– Jeg er på vei til Jangebe. Jeg fikk en telefon om at skolen ble invadert av banditter som bortførte elevene. Jeg har to døtre ved skolen, sier forelder Sadi Kawaye.

Samtidig som kidnappingen pågikk, gjennomførte gruppen også et angrep på en nærliggende militærbase, opplyser den lokale innbyggeren Musa Mustapha til nyhetsbyrået AP.

Angrepet hindret soldater og sikkerhetsstyrker i å rykke ut til skolen, der bortføringen pågikk i timevis.

Unicef krever beskyttelse

FNs barnefond Unicef fordømmer bortføringen.

– Målrettede og vilkårlige angrep på elever, lærere, akademikere og ansatte ved utdanningsinstitusjoner og skoler er uakseptabelt, skriver organisasjonen på Twitter fredag formiddag.

– Vi trenger øyeblikkelig handling for å beskytte framtiden til barn og unge påvirket av konflikt.

Flere bortføringer

Væpnede kriminelle grupper har de siste årene trappet opp angrep mot skoler og landsbyer i Nigeria. I forrige uke ble 42 personer bortført fra en skole i nabodelstaten Niger, og i desember ble over 300 gutter kidnappet fra en skole i delstaten Katsina. Guttene ble etter hvert sluppet fri etter samtaler med myndighetene.

Kidnapperne krever løsepenger, og utsetter ofte ofrene for seksuelle overgrep og vold.

Nigeria har satt inn hæren mot de kriminelle gruppene, men angrepene fortsetter. Samtidig er landet preget av en jihadistopprør og etniske konflikter og spenninger.

TREND: Fredagens skoleangrep er det tredje i Nigeria siden desember, melder Reuters. Foto: KOLA SULAIMON / AFP

Chibok-bortføringen

Noen frykter at de kriminelle gjengene også er i ferd med å utvikle tettere bånd til jihadistopprørerne.

En av kidnappingene som vakte mest internasjonal oppsikt, bortføringen av 276 jenter fra en skole i Chibok i 2014, ble utført av jihadistgruppen Boko Haram. Kidnappingen førte til den internasjonale kampanjen #BringBackOurGirls, som mange vestlige politikere og kjendiser engasjerte seg i.

Boko Harams leder Abubakar Shekau tok på seg ansvar for bortføringen. I en video hevdet han at jentene var konvertert til Islam og at han ville sørge for at de ble solgt som sexslaver.

I løpet av de sju årene som er gått siden Chibok-kidnappingen, har mange av jentene og kvinnene klart å unnslippe. Men fortsatt er rundt 100 savnet.