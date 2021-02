ANGREPET: Abrahaley Minasbo, 22, overlevde så vidt krigshandlingene inne i Tigray. Han er fotografert på grensen til Sudan. Foto: Nariman El-Mofty / AP

Massakre, plyndring og overgrep: «Når ikke frem til to millioner»

Hundre dager etter at det brøt ut krig i nordlige Etiopia er FN varslet om vilkårlige drap, seksualforbrytelser, massehenrettelser, sult og blokkering av humanitær hjelp. Norske hjelpearbeidere slår alarm om det de ser.

Hva skjer egentlig i Tigray-regionen i nordlige Etiopia?

Denne uken gikk Jan Egeland, som nå er generalsekretær i Flyktninghjelpen, ut med en sterk bekymringsmelding:

I løpet av alle sine år som hjelpearbeider har han sjelden opplevd at en hjelpeoperasjon har vært «hindret i å levere nødhjelp i så lang tid, til så mange mennesker med så store behov».

Onsdag utdypet han overfor VG.

– Det er ingen tvil om at det den siste tiden har vært fryktelige overgrep, massakre, plyndring og ødeleggelser i store deler av Tigray-regionen i Etiopia. Det vet jeg fordi jeg har møtt ofrene.

Han har besøk flyktningleirene på den andre siden av grensen, i Sudan, der nærmere 60.000 sivile har flyktet siden de føderale myndighetene i Etiopia, ledet av fredsprisvinner Abiy Ahmed, startet en voldsom militæroffensiv.

– Jeg er selv øyenvitne og mottager av mennesker som har flyktet over lik og gjennom brennende hus fra plyndrende voldsmenn til Etiopia, sier han videre.

PÅ FLUKT: Familier ankommer fortsatt Sudan i hundretalls hver dag. Foto: Nariman El-Mofty / AP

Mens mange av menneskene som flykter over grensen nå får hjelp av en rekke organisasjoner som jobber fra Sudan, er situasjonen fortsatt svært uoversiktlig inne i Tigray-regionen.

Et av hovedproblemene er at organisasjoner som Flyktninghjelpen ikke får full tilgang til å hjelpe mennesker i nød i Etiopia.

– Det er to millioner mennesker som nå lever under svært vanskelige forhold, i områder vi ikke får lov til å reise til av myndighetene i Etiopia, særlig i de vestlige og sentrale delene av Tigray, sier Egeland.

VITNE: Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland besøkte etiopiske flyktninger i Sudan i begynnelsen av desember. Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

Tidslinjen til en katastrofe

Hva har ledet til katastrofen som nå utspiller seg?

I 1991 kom Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet.

TPLF og tigrayene, som utgjør seks–syv prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt frem til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018.

Abiy, som tilhører oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep, og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere.

TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en stat i staten, og i september trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen.

Foto: UNHCR via AP

I begynnelsen av november i fjor tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase i regionen. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter og missiler.

Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen, som endte med at regjeringsstyrker tok kontroll over regionhovedstaden Mekele i desember.

Flere TPLF-ledere er siden drept, mens andre er på frifot og truer med å føre geriljakrig mot regjeringsstyrkene.

Det har kommet meldinger om massakrer og massevoldtekter fra området, og FN og menneskerettsorganisasjoner har gitt uttrykk for stor bekymring.

Nødhjelpsbygninger angrepet

Flere bygninger som har vært brukt til å gi grunnleggende nødhjelp til flyktninger, som tilhører Flyktninghjelpen, er den siste tiden ødelagt. Mange av deres ansatte har måttet flykte for livet.

Satellittbilder som organisasjonen har publisert viser ødeleggelsene.

ØDELAGT: Satellittbilder av ødeleggelsene på Flyktninghjelpens bygg i Tigray. Foto: Flyktninghjelpen/DX Open Network

Egeland sier at de vil fortsette å presse på for å få tilgang.

– Det er et hellig prinsipp i internasjonalt hjelpearbeid at vi skal ha tilgang til de som trenger det, også i krigs og krisesoner. Vi vil ikke gi oss før vi er på plass, sier han.

– Det pågår nå en full strid om hva som egentlig skjer i Tigray og hvem står bak overgrepene. Hva er ditt inntrykk?

– Det er et komplisert årsaksforhold til at konflikten brøt ut, men det er klart at overgrepene i stor grad har skjedd etter at de føderale myndighetene gikk inn med den føderale armene. Deretter blandet militser fra andre regioner inn. Samtidig ser vi at alle parter i konflikten har begått voldshandlinger, sier Egeland.

Leger uten grensen: – Fryktelig

Norske Caroline Norderhaug jobber som psykolog for Leger uten grenser og befinner seg i Um Rakuba-flyktningleiren i Sudan, rett på andre siden av grensen fra Tigray-regionen i Etiopia.

Fra november til januar kom det mellom 250 -350 nye flyktninger til leiren hver dag, og hjelpeorganisasjonen er bekymret for at det kommer fler og fler flyktninger til en leir som ikke har de nødvendige fasilitetene som trengs for å dekke flyktningenes behov.

– Veldig mange venter på telt, sover i midlertidig stråhytter de lager selv, har dårlige sanitærforhold og er overlatt til å hjelpe hverandre. Det er stadig mer tydelig hva forholdene gjør med menneskene i leiren. Det er fryktelig å bo sånn over lengre tid, sier Norderhaug over telefon til VG.

Psykologen sier at menneskene som tar seg over grensen har flyktet fra militæroffensiven i Tigray, og at alle har ulike historier.

JOBBER FOR KRIGSOFRENE: Psykolog Caroline Norderhaug. Foto: Privat

– Noen aner ikke hva som har skjedd med familiemedlemmer, og forsøker desperat å få kontakt med dem. Andre reiste i all hast for å redde liv og helse. Mange er svært stresset og deres mentale helse forverres, sier hun.

Norderhaug sier samtidig at mange av menneskene som nå kommer over grensen er mindreårige som har kommet vekk fra sine foreldre.

– Ser de du møter for seg å kunne en gang reise hjem igjen?

– Mange håper så klart det, de har jo hjem og liv de vil tilbake til. Men mange er svært redde og har mistet alt. Fremtiden deres er svært usikker, sier hun.