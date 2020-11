forrige





fullskjerm neste FIRST GENTLEMAN: Doug Emhoff blir USAs første mannlige ektefelle til en visepresident.

Dette er USAs første mannlige «andrekvinne»

For første gang har det amerikanske folk valgt en kvinnelig visepresident. Hva hennes ektemann Doug Emhoff skal kalles, vet man ikke ennå.

Det ble skrevet historie tre ganger da Kamala Harris vant sammen med Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Hun blir den første kvinnelige, første afrikansk-amerikanske og første indisk-amerikanske visepresidenten.

Men mannen bak Kamala blir også historisk: Harris’ ektemann Doug Emhoff blir landets første «second gentleman». Det er iallefall det uformelle navnet han er gitt i amerikanske medier. Rollen har hittil alltid vært kalt «second lady» - den uformelle tittelen Karen Pence bærer i dag.

Den 56 år gamle underholdningsadvokaten og tobarnsfaren satte allerede i valgkampen yrkeskarrieren på vent for å jobbe fulltid med å sikre Harris’ valgseier.

Selv har han sagt at han ikke er altfor politisk av seg, men til Washington Post har Los Angeles-borgermester Eric Garcetti omtalt ham som «Kamala Harris’ hemmelige våpen».

Fakta om Doug Emhoff Født: 13. oktober 1964 (alder 56 år), New York, USA

Fullt navn: Douglas Emhoff

Ektefelle: Kamala Harris (g. 2014)

Bryllupssted: Santa Barbara, California, USA

Barn: Cole Emhoff, Ella Emhoff

Utdanning: California State University (1987), University of Southern California, Agoura High School Vis mer

Har innflytelse

Å være ektefellen til visepresidenten innebærer ingen formell makt, men er likevel en posisjon som innebærer innflytelse ettersom man er tett på både presidenten og visepresidenten.

Det er heller ikke uvanlig at «andrekvinnen» holder taler og deltar på arrangementer. Og mens visepresidenten har ansvar for Senatet, blir det Emhoffs ansvar å arrangere lunsjer og arrangementer for senatorenes ektefeller.

Flere «andrekvinner» har brukt innflytelsen til å sette fokus på hjertesaker. USA Today skriver at Karen Pence hittil har brukt sin på å få i stand initiativer for familiene til ansatte i militæret. Hun har også satt kunstterapi i søkelyset. Pence er selv deltidslærer på en kristenskole i nord i Virginia.

BBC skriver at Emhoff ventes å bruke sin innflytelse til å rette oppmerksomhet til behovet for en reform av strafferetten. Både Harris og Emhoff er advokater. Venner av ham sier imidlertid at hans hovedfokus vil være å løfte frem kona.

– Doug er med på dette for å støtte Kamala, sier hans kamerat Alex Weingarten.

Direktør Barbara Perry ved instituttet for presidentstudier ved University of Virginia skryter av Emhoff for å ha gjort det tidligere andrekvinner har vært forventet å gjøre - nemlig å påta seg rollen som «second gentleman» på fulltid.

– Dette er et første steg mot likestilling for politikeres ektefeller. Vi er ikke vant til at menn må sette karrieren sin på vent for konene sine, sier hun.

Hoppet opp på scenen

Emhoff og Harris traff hverandre for første gang på en blind-date i 2013, som ble satt opp av Harris’ bestevenn da Harris var statsadvokat i California. Emhoff hadde da skilt seg fra ekskona Kerstin Emhoff, som han har to barn med. Harris og Emhoff giftet seg i 2014.

Selv om han hovedsakelig har hatt en støtterolle har Emhoff markert seg i løpet av flere år som Kamala Harris’ støttespiller.

Først da hun stilte som kandidat til Senatet i 2016 og senere også i primærvalgkampen der Harris forsøkte å bli president. Emhoff har flere ganger drevet valgkamp for Harris alene, noe Perry beskriver som et positivt tegn.

– Det var en av hemmelighetene til Kennedy-familien, sier hun til The Guardian.

56-åringen ble en internett-hit da han hoppet opp på scenen for å beskytte Harris mot en demonstrant som hadde hoppet opp på scenen og tatt fra henne mikrofonen da hun stilte som presidentkandidat i 2019.

Han har også markert seg i sosiale medier, blant annet da han tok kona i forsvar da Donald Trump Jr - Donald Trumps sønn - retweetet en melding om at hun egentlig ikke var svart amerikaner. Dette fordi foreldrene hennes kommer fra Jamaica og India.

Selv beskriver han seg som «Pappa, Kamala Harris-ektemann, wannabe golfer, tilhenger av rettferdighet og likhet» på Twiter.

Publisert: 15.11.20 kl. 18:02

