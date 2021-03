KAMP: En helsearbeider behandler en pasient med covid-19 på intensivavdelingen ved sykehuset i São Paulo, Brasil. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

Varsler fullstendig sykehuskollaps i Brasil

Brasil fortsetter å slå dystre rekorder. Nå melder helsevesenet om den største kollapsen i Brasils historie.

Av Vilde Elgaaen og NTB

Publisert: Nå nettopp

I sin siste rapport varsler det brasilianske Folkehelseinstituttet, Fiocruz, om en ekstremt kritisk situasjon over hele landet.

– Analysene fra våre forskere tyder på at det er den største kollapsen i helsevesenet i Brasils historie.

Tall fra Fiocruz viser at sykehusene er faretruende fulle.

24 av 27 delstater har 80 prosent eller mer belegg på intensivsengene. 15 av dem har over 90 prosent belegg.

Fiocruz betegner situasjonen som helt kritisk, og tar til orde for strengere tiltak.

Bakgrunn: Brasil i full fart mot kollaps

KRITISK: Situasjonen ved brasilianske intensivavdelinger er krevende, og i flere delstater er det fullt. Her får en pasient behandling i São Paulo, Brasil. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

Tirsdag slo Brasil sin egen rekord for antall dødsfall på et døgn.

Det ble registrert 2841 nye dødsfall blant covid-19-smittede i Brasil. Det er ny toppnotering, uken etter at tallet oversteg 2000 for første gang.

Til sammen har 282.127 dødsfall blitt registrert blant coronapasienter i befolkningen på rundt 212 millioner. Kun USA har blitt hardere rammet av pandemien.

– For å forhindre at antall tilfeller og dødsfall sprer seg videre over hele landet, samt for å redusere belegget, legger forskerne til ordet for tiltak som begrenser ikke-nødvendig aktivitet, heter det i rapporten.

De mener at man også må være strengere med å holde avstand, bruk av munnbind, og at vaksinasjonen må akselereres.

les også Samba for tomme tribuner i Brasil: – Rart å tenke på

Hardt rammede Brasil har strevd med å skaffe nok vaksiner til sine 212 millioner innbyggere og har kjøpt 10 millioner doser av den russiske vaksinen Sputnik V. Den må imidlertid først godkjennes.

I mellomtiden brukes AstraZeneca og den kinesiske vaksinen CoronaVac. Begge krever to doser. Om lag 4,2 prosent av befolkningen har fått en dose, mens 1,4 prosent er fullvaksinert, ifølge VGs coronaoversikt.

MANGE DØDE: En gravemaskin klargjør graver ved Vila Formosa i São Paulo, Brasil. Det er registrert nesten 300.000 dødsfall i landet siden begynnelsen av pandemien. Foto: CARLA CARNIEL / Reuters

Ønsker tiltak

Helsemyndighetene i Brasils mest folkerike delstat, São Paulo, har bedt om at landets nye helseminister vurderer å innføre en nasjonal nedstengning.

Mandag tok nemlig enda en ny helseminister over roret i Brasil. Marcelo Quieroga er den fjerde i rekken siden pandemiens oppstart.

Det er hjertespesialisten Queiroga tar over etter generalen Eduardo Pazuello, som ble utnevnt i september.

Quieroga skal ikke ha vært president Jair Bolsonaros førstevalg. Ifølge The Guardian skal en annen lege ha sagt nei til stillingen som helseminister, fordi hun «trodde på vitenskap».

Bolsonaro har gjentatte ganger fremmet bruk av medisiner mot covid-19 som det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for.

I forrige uke ba også presidenten folk «slutte å syte» over covid-19.

les også Australsk studie: Disse landene har håndtert coronapandemien best og verst

Trolig ingen bedring

En nasjonal nedstengning fremstår derimot som usannsynlig, med tanke på hvordan Brasils president Jair Bolsonaro har håndtert pandemien så langt.

Ifølge BBC har Bolsonaro gjentatte ganger vært svært negativ til delstatenes forsøk på å innføre tiltak. Han mener at skadene strenge tiltak vil påføre økonomien, vil være verre enn viruset.

Tirsdag ba den nye helseministeren alle brasilianere om å bruke munnbind og vaske hender, men ville ikke gå så langt som å anbefale en nedstengning eller anbefalinger om å holde avstand.

– Selv om nedstengninger brukes i ekstreme tilfeller, kan de ikke være statlig politikk, sier han til CNN Brasil.

Det fikk João Gabbardo, som leder São Paulos covid-19-gruppe, til å reagere.

– I dag, når han tar over, vil han møte de verste tallene i pandemien. Dagens rekorddødsfall vil være i stor skala. Forslag: Ikke ta stilling mot en nasjonal nedstengning, skriver han på Twitter.