Selger Trump-effekter til halv pris: − Vi må innse nederlaget

PENNSYLVANIA/BUTLER (VG): Vippestaten Pennsylvania avgjorde den nervepirrende presidentkampen. – Jeg prøver å legge det bak meg. Det er over, sier Trump-tilhenger Paul om nederlaget.

– Alle er sinte og føler seg ranet. Det virker som litt av en tilfeldighet at 75–80 prosent av de forsinkede stemmene var på Biden. Det er litt «fishy», sier Joe Prince.

VG møter ham langs veien i det konservative fylket Butler i Pennsylvania, et sted Donald Trump besøkte rett før valgdagen. Prince holder på å pakke ut Trump-effekter, og er i gang med å sette ned varene sine ned til halv pris.

Det har i flere dager vært knyttet stor spenning til om Pennsylvanias 20 valgmenn ville gå til Joe Biden, noe som ville fått Biden over den magiske grensen på 270. Lørdag kveld norsk tid ble det klart:

Joe Biden vil bli landets nye president. Og Kamala Harris vil bli den første kvinnelige, svarte visepresidenten i amerikansk historie.

Mens VG er på besøk er det flere biler i området som tuter, noen roper «Biden» idet de kjører forbi butikken til Prince og Trump-flaggene som er synlige på flere meters avstand.

– Vi må innse nederlaget. Vi har ikke noe valg, sier Prince.

– Det er over

– Vi får en løgner og en juksemaker av en president, sier Paul og legger fra seg mobilen.

Han har tatt seg en pause fra hagearbeidet, mens han oppdaterer seg på valget. Han har fått med seg resultatet.

– Jeg føler at jeg må komme meg videre, sier Paul oppgitt.

– Jeg prøver å legge det bak meg. Det er over.

Utenfor huset hans i Butler har han satt opp flere Trump-skilt. Han hadde virkelig håpet at vippestaten Pennsylvania ikke skulle gå i favør av Biden.

Donald Trump utnevnte seg selv til president valgnatten 3. november. Siden da har han også hevdet at det har pågått valgfusk i stor skala, og han har saksøkt flere delstater. Men han har foreløpig ikke lagt frem bevis for påstandene sine.

– Hvis de putter papp på vinduer og hindrer folk fra å se hva de gjør: Hvorfor? Hva er greia med det? Hvis du gjør det ordentlig, hvilken rolle spiller det om noen følger med? Det er mistenkelig, sier Paul på om spørsmål hva han tenker om påstandene om valgfusk.

Selv om Paul er klar for å komme seg videre, tviler han på at Biden vil bli en god president.

– Spørsmålet er hvor lenge han vil vare. Han fyller snart 78 år!

Trump har i lang tid oppfordret sine tilhengere til å stemme på valgdagen, mens Biden-kampanjen har vært opptatt av at valget skal være trygt for alle – og har i stor grad oppfordret for til å enten stemme via post eller forhåndsstemme.

Poststemmene som har kommet inn de siste dagene har derfor i stor grad vært stemmer på Biden.

Paul var på en Trump-rally i fylket for en ukes tid siden. Han forteller at han nettopp fikk en invitasjon til en ny rally, denne gangen som en reaksjon på nederlaget. Men dit har han ikke tenkt seg.

Samtidig er det folkefest i Philadelphias gater etter at Biden ble utpekt som vinner av valget.

Stemningen er stort sett god, og Trump- og Biden-tilhengere står på hver sin side av plassen foran tellelokalet.

En Trump-tilhenger klarte for en stund siden å klatre over gjerdet, forbi politiet og over til Biden-tilhengerne på den andre siden av plassen. I hånden hadde han en ropert. Da ble det ifølge VGs reporter mer bråk i folkemengden.

Situasjonen roet seg imidlertid raskt etter at politiet fikk dratt Trump-supporteren tilbake over gjerdet.

VGs kommentatorer Hanne Skartveit og Anders Giæver har fulgt valgkampen og opptellingen i USA tett. De to har sett få eksempler på voldelige protester, og tror frykten for folkelig opprør og borgerkrigslignende tilstander i kjølvannet av valgdagen har vært overdrevne.

– Jeg tror ikke det blir så mye bråk. Jeg tror Trumps tilhengere og vanlige republikanere svelger tungt og godtar nederlaget, sier VGs kommentator Anders Giæver i den ferske podkasten.

