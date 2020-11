Donald Trump med nye påstander: − Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg enkelt

WASHINGTON D.C.(VG) For første gang siden valgnatten talte Donald Trump til folket. Her gjentok han påstandene om at noen forsøker å «stjele» seieren fra ham.

Natt til fredag norsk tid opptrer den amerikanske presidenten offentlig for første gang siden han feilaktig erklærte at han hadde vunnet flere viktige vippestater valgnatten.

– Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg enkelt. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan de forsøke å stjele valget fra oss. Hvis du teller stemmene som kom inn sent. Vi ser svært nøye på dem, sier Trump fra Det hvite hus like før klokken 01 norsk tid.

Presidenten har de siste dagene rast mot stemmetellingen i flere delstater på Twitter, og har vært tydelig på at han mener det må pågå noe «fusk» et eller annet sted – til tross for at det ikke er funnet noen beviser for at det han sier stemmer.

– Jeg har allerede vunnet mange viktige delstater, inkludert Florida, Iowa og Ohio, tross valginnblanding fra store teknologiselskaper, fortsetter Trump under sin tale fra Det hvite hus.

Presidenten har stått på 214 valgmenn i presidentvalget i lang tid nå, mens utfordrer Joe Biden har vært plantet på 253 hos de fleste mediene i USA (264 hos Fox News og AP). I tillegg leder Biden i både Arizona og Nevada, noe som vil være nok til at han vinner presidentvalget.

TALTE: Donald Trump talte fra Det hvite hus natt til fredag norsk tid. Foto: Evan Vucci / AP

Presidentens valgkampanje har varslet rettslige skritt mot stemmeopptellingen i vippestatene Pennsylvania, Georgia, Wisconsin og Michigan etter valget, og det pågår kraftige protester på begge sider i flere amerikanske byer.

– Detroit og Philadelphia er noen av de mest korrupte byene i USAs historie, sier Trump om storbyene i Michigan og Pennsylvania natt til fredag, og anklager delstatsmyndighetene for å ikke tillate valgobservatører tilgang til lokalene.

Myndighetene i begge disse delstatene har avfeid uregelmessigheter, og har lovet at hver stemme skal telles. Avisen Guardian skriver at det er flere republikanske observatører til stede i Philadelphia – i motsetning til Trumps påstander.

USAs president har flere ganger gjentatt at folk tillates å stemme etter valgdagen, noe som ikke er tilfellet, påpeker CNNs faktasjekker Daniel Dale, som påpeker at det ikke er uvanlig at tellingen pågår etter valgdagen.

– Jeg har lest eller sett på alle Trumps taler siden 2016. Dette er den mest uærlige han noen gang har kommet med, skriver han om nattens tale på Twitter.

Trump Jr.: Vil gå til «total krig»

Kort tid før Trumps tale, skrev hans eldste sønn Donald Trump jr., på Twitter at det beste for USAs framtid vil være om hans far «går til total krig over dette valget», som han mener er preget av svindel og juks.

– Dette har pågått altfor lenge. Det er på tide å rydde opp i dette rotet og slutte å se ut som en bananrepublikk, skriver han videre.

Twittermeldingen ble flagget av Twitter av kort tid, og de advarer om at den inneholder omstridte og muligens villedende påstander om valget.

Biden: – Hver stemme må telles

Trumps motkandidat Joe Biden holdt en kort tale tidligere torsdag, der han ba folk smøre seg med tålmodighet.

– Hver stemme må telles, og det er det som kommer til å skje nå. Og det er sånn det bør være. Demokratiet er noen ganger rotete og krever tålmodighet, men den tålmodigheten har vi alltid hatt, sier Joe Biden på en pressekonferanse torsdag kveld.

Han sier videre at han og valgkampteamet har en god følelse før de siste stemmene telles opp.

– Vi fortsetter å føle oss bra med tanke på status nå. Jeg og Kamala Harris er ikke i tvil om at vi blir utropt som vinnere til slutt. Men alle må holde seg rolige nå, og stole på at prosessen fungerer, at tellingen går som den skal, og at vi vet svaret snart. Takk for tålmodigheten, alle sammen, sier Biden.

