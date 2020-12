LYKKES MED KAMPANJEN: Ekteparet mener Biden ikke kunne gjort noe annerledes i kampanjeperioden. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

De jobbet for Biden-seier: Trump har forstått noe vi demokrater ikke har forstått

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA (VG) Mandag kveld skal valgmennene offisielt stemme frem Joe Biden som USAs neste president. Det kan demokratene blant annet takke ekteparet Deborah (44) og Ray (52) for.

For mindre enn 20 minutter siden

Månedene før valget kjempet Deborah Eisenberg og Ray Linsenmayer en lang kamp for å snu vippestaten Pennsylvania fra rød til blå. I 2016 gikk alle de 20 valgmennene som delstaten sitter på til president Donald Trump.

Da var det kun 44.000 stemmer som avgjorde, i en delstat som huser 13 millioner.

– Nå ser vi resultater av arbeidet som er lagt ned, ikke bare over flere måneder men også de siste fire årene, sier han.

FORNØYD: Ray Linsenmayer og Deborah Eisenberg har jobbet for at Joe Biden skal vinne vippestaten Pennsylvania. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

Ekteparet driver to av de største Facebook-gruppene for Joe Biden i Pennsylvania med til sammen 170.000 medlemmer- og brukte hele valgnatten på å svare følgere på meldinger.

Lenge så det ut til at Trump nok en gang kom til å stikke av gårde med seieren, men etter hvert som flere millioner poststemmer ble telt opp, gikk tallene i favør av tidligere visepresident Joe Biden.

Og det var hjemstaten til Ray og Deborah, som avgjorde valget.

Etter valget har Trump-kampanjen forgjeves forsøkt å endre valgresultatet ved å kjempe i retten, men mandag kveld norsk tid skal valgmennene offisielt avgi sine stemmer.

Det er ventet at Joe Biden og Kamala Harris får 306 stemmer, godt over de 270 som trengs, mens president Donald Trump får 232.

Til tross for valgtapet gjorde Donald Trump et særdeles godt valg med over 74 millioner stemmer – og det midt i en pandemi som har kostet nærmere 300.000 amerikanere livet og en haltende amerikansk økonomi.

Meningsmålingene før valget spådde kriseresultater for den sittende presidenten. Slik ble det ikke.

LETTET: Deborah forteller at hun gleder til å kunne gå en hel uke uten å bekymre seg for hva presidenten kommer til å gjøre. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

– Politiske forskere vil studere dette valget i flere år, sier Deborah.

Ekteparet anerkjenner ikke at Trump har utvidet velgergruppen sin, men trekker heller frem hvordan de mener Trump klarte å mobilisere støttespillere som ikke stemte på ham i 2016, men som likevel har støttet ham hele veien.

– Vi kjenner ingen som stemte på Hillary som stemte på Trump i år.

– Republikanerne var under valgkampen vært flinke til å formidle budskapet sitt om lov og orden, og så er det slik at det er mange amerikanere som ser på Fox og tror det er hele sannheten, dessverre, sier Deborah før Ray følger opp.

les også Biden om det nære båndet til familien: – De er hjertet mitt

– Halvparten av landet vårt stemte på en sosiopat. Og det sier mye om landet vårt. Men Trump har forstått noe vi demokrater ikke har forstått.

– Hva er det?

– Han klarer å snakke til amerikanere på en enkel måte. Han sier «Jeg skal få jobbene deres tilbake», og folk tror på ham.

HEKTISK: Under valgnatten satt Ray og svarte følgere på Facebook. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

På spørsmål om partiet er nødt til å tilpasse seg, eller endres for å kunne appellere til flere amerikanere trekker både Ray og Deborah frem at partiet har allerede endret seg mye – og at det endrer seg i takt med samfunnsutviklingen – samt at de mener at oppslutningen til Joe Biden kommer til å øke etter hvert som folk ser hva han gjør for landet.

– Handlinger betyr med enn ord, Biden kommer til å vise folk at han er riktig for denne jobben. Han kommer til vise at han ikke kommer til å ta fra dem våpnene sine, at han ikke er en sosialist og at han kommer til å fikse økonomien, sier Deborah.

SPENTE: VG var til stede hos ekteparet under valgnatten. CNN var på i bakgrunnen hele tiden. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

USA-ekspert Svein Melby har tidligere uttalt hvordan hovedbudskapet i valgkampen til Joe Biden hele tiden har vært at han «ikke er Donald Trump».

En strategi som han tydeligvis har lyktes med.

Ekteparet mener også at Biden har vært flink til å ikke endre strategi underveis, og at partiet lærte masse under Hillary Clinton-kampanjen i 2016.

– Nå så vi at demokratene kom sammen og støttet opp under Joe Biden. De trakk frem den kandidaten som de trodde kom til å slå Trump, og stilte seg bak ham, sier Ray.

Et av mantraene den tidligere visepresidenten har stått for både før og etter valget, er at han ønsker å samle landet igjen, og være en president for alle.

– Biden har bygget forventninger om at han vil bygge opp og samle landet igjen, og jeg er sikkert på at han kommer til å bli en eksepsjonell president, sier Ray før kona følger opp:

– Jeg er enig, og jeg kan ikke vente med å kunne gå en hel uke uten å bekymre meg for «hva kommer presidenten til å gjøre i dag».

Publisert: 14.12.20 kl. 09:59