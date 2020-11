Usikkerhet i Arizona fire dager etter at Fox ga Biden seieren her

Donald Trump tar fremdeles innpå valgvinner Joe Biden i delstaten Arizona.

Joe Biden får ifølge amerikanske medier minst 279 valgmenn. Det skjer etter at det ble klart at Biden dro i land seieren i Pennsylvania med 20 valgmenn og Nevada med seks.

Dermed bykset han over den magiske grensen på 270 valgmenn som sikrer presidentskapet, meldte flere amerikanske medier lørdag ettermiddag.

I Arizona er det fremdeles spenning. Fox News og Associated Press, som samarbeider om årets valganalyser, utropte Joe Biden til vinner her klokken 05.20 natt til onsdag 4. november.

Fire dager senere leder Biden med bare 18.610 stemmer her, med drøyt 100.000 igjen å telle. Trump tar seieren her dersom han vinner cirka 60 prosent av de stemmene som gjenstår å telle.

Biden er fremdeles favoritt til å vinne Arizona, selv om poststemme-fordelen hans ikke gjelder her. Det kan bli svært jevnt til slutt.

Georgia er nesten ferdig med å telle opp alle sine velgeres stemmer. Det er bare noen tusen stemmer igjen å fordele og her er Biden også i ledelsen med knapp margin.

North Carolina ser ut til å havne hos Trump, men kommer ikke til å fullføre tellingen før tidligst neste uke.

VG henter sine tall fra nyhetsbyrået DPA som oppdaterer sine tall noe senere enn for eksempel Fox News – se oversikt:

Pennsylvania (20 valgmenn)

Dette er status: Joe Biden har blitt erklært som vinner av delstaten, og dermed også som vinner av presidentvalget, siden seieren her løftet ham over 270 valgmenn.

Biden har 41.166 stemmer mer enn Trump her klokken 17.00 søndag. Det utgjør mer enn 0,5 prosentpoeng.

Det er ventet at Biden vil dra ytterligere fra Trump i Pennsylvania de siste to prosentene av stemmene blir telt opp. Ifølge New York Times fikk Biden nesten 90 prosent av stemmene i den siste oppdateringen.

Georgia (16 valgmenn)

Dette er status klokken 17.00: Søndag oppdaget valgfunksjonærer i Georgias største distrikt at det hadde skjedd en feil med fredagens stemmeregistrering.

Denne feilen førte til at 5012 stemmer måtte registreres på nytt.

Søndag har Joe Biden en ledelse på 10.196 stemmer, bare 0,2 prosentpoeng av totalen, i Georgia. Det gjenstår kun noen få stemmer å telle.

Det er ennå ikke utpekt en vinner fra Georgia i presidentvalget.

Det er allerede varslet at det blir omtelling her, men historiske tall viser at omtellinger i snitt endrer sluttresultatet med 282 stemmer, så dersom avstanden holder seg på over 10.000, er det usannsynlig at det blir en annen vinner enn den vi har når alle stemmene snart er ferdigtelt.

Vinner Biden i Georgia, er det første gang en Demokrat tar delstaten siden Bill Clinton i 1992.

Når vet vi mer? Det kan komme flere oppdateringer søndag, ettersom man nærmer seg å bli ferdig her.

Arizona (11 valgmenn)

Dette er status klokken 17.00: Både Fox News og Associated Press har utnevnt Joe Biden som vinner her, men New York Times, CNN og MSNBC vegrer seg for å gjøre det samme.

Bidens andel av stemmene har falt fra 50 til 49,5 prosent. Trump er bare 0,56 prosentpoeng bak nå. Samtidig er han i ferd med å gå tom for stemmer å vinne.

Biden har et forsprang på 18.610 stemmer etter siste oppdatering natt til søndag, og vi tror det er drøyt 100.000 stemmer igjen å telle. President Trump trenger cirka 60 prosent av de gjenværende stemmene for å vinne Arizona.

Når vet vi mer? Det er ikke ventet en ny oppdatering før søndag ettermiddag.

Nevada (6 valgmenn)

Dette er status klokken 17.00: Lørdag kveld ble det også klart flere amerikanske medier erklærer Joe Biden som vinner av Nevada. Både CNN, New York Times og konservative Fox News melder dette.

Det er 2,2 prosentpoeng som skiller i favør Biden når 95 prosent av stemmene er opptelt.

Når vet vi mer? Myndighetene i Clark County la ut tall ved 01-tiden natt til lørdag og har varslet at de heretter vil komme med oppdateringer to ganger i døgnet.

North Carolina (15 valgmenn)

Dette er status klokken 17.00: Her leder Trump med 1,4 prosentpoeng med 98 prosent av stemmene opptalt. Han har akkurat 50 prosent av stemmene.

Det er ifølge New York Times fremdeles uklart hvor mange poststemmer som er kommet inn, men Trump ligger ifølge avisen godt an i staten, med ove 75.000 stemmer ned til Biden.

Lørdag kveld er 98 prosent av stemmene telt opp i delstaten.

Når vet vi mer? Her kan det ta flere dager før vi vet sikkert hvem som har vunnet delstaten. Årsaken til dette er at delstatens valglov gir hver enkelt kommune tid fram til 13. november med å sende inn stemmeresultatene.

Alaska (3 valgmenn)

Dette er status klokken 17.00: Trump har en betydelig ledelse med 62,9 prosent av stemmene. Staten regnes ikke som en vippestat.

Seier til Trump regnes som overveiende sannsynlig.

Når vet vi mer? Trump leder stort, men det ventes ikke at det erklæres vinner her før om en stund. Kun 56 prosent av stemmene er innrapportert.

Delstatene som er avgjort

Disse delstatene er fordelt (antall valgmenn i parentes):

Donald Trump vinner Indiana (11), Kentucky (8), Mississippi (6), Missouri (10), Oklahoma (7), South Carolina (9), Tennessee (11), West Virginia (5), Arkansas (9), Alabama (9), Louisiana (8), South Dakota (3), North Dakota (3), Nebraska (4), Wyoming (3), Kansas (6), Utah (6), Idaho (4), Florida (29), Iowa (6), Ohio (18), Texas (38) og Maine (1 av 4)

Joe Biden utpekes som vinner i Connecticut (7), Delaware (3), Illinois (20), Maine (3 av 4), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Vermont (3), Virginia (13), Washington, D.C. (3), Rhode Island (4), New Mexico (5), Nebraska (1), New York (29), Colorado (9), New Hampshire (4), California (55), Oregon (7), Washington (12), Hawaii (4), Minnesota (10), Michigan (16), Wisconsin (10), Pennsylvania (20) og Nevada (6)

