Trump sliter i Texas, men tar trolig Florida

Nervepirrende utvikling for Donald Trump i Texas, men i Florida ser det svært lovende ut for den nåværende presidenten.

De første delstatene har fordelt seg som ventet så langt. Florida ser ut til å havne hos Donald Trump, mens det ser ut til å være dødt løp mellom Trump og utfordrer Joe Biden i Texas.

Det blir svært interessant å følge med på Texas og hem som får deres 38 valgmenn den nærmeste tiden.

Biden har klokken 03.55 fått 50,3 prosent av stemmene i Texas, mot 48,3 for Biden, når 76 prosent er rapportert.

Presidentvalget handler om å komme til 270 valgmenn. Den som klarer det, blir USAs neste president.

Akkurat nå ser det ut til at:

Joe Biden har 135 valgmenn

Donald Trump har 107 valgmenn

Dette vet vi (antall valgmenn i parentes):

Donald Trump vinner Indiana (11), Kentucky (8), Mississippi (6), Missouri (10), Oklahoma (7), South Carolina (9), Tennessee (11), West Virginia (5), Arkansas (9), Alabama (9), Louisiana (8), South Dakota (3), North Dakota (3) , Nebraska (2), Wyoming (3) og Kansas (6)

Joe Biden utpekes som vinner i Connecticut (7), Delaware (3), Illinois (20), Maine (3 av 4), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Vermont (3), Virginia (13), Washington, D.C. (3), Rhode Island (4), New Mexico (5), Nebraska (1), New York (29) og Colorado (9)

Venter på Florida

Dette er i tråd med forventningene og identisk med hvordan disse delstatene stemte for fire år siden.

– Det ser veldig bra ut for oss over hele landet, skrev president Trump på Twitter litt over midnatt.

Det første store spenningsmomentet er Florida, hvor resultatene er ventet snarlig. Donald Trump er sannsynligvis avhengig av å vinne denne delstaten for andre gang på rad.

Vi venter også på de andre vippestatene. Det er tross alt disse som kommer til å avgjøre presidentvalget.

Fox News melder for øvrig at Demokratene beholder kontrollen over Representantenes hus, og faktisk øker sitt flertall der. Det er fremdeles uvisst hvilket parti som blir sittende med flertall i Senatet etter dette valget. 35 seter er i spill nå.

Florida går Trumps vei

The New York Times har vraket valgspeedometeret i år og i stedet plukket ut tre delstater hvor speedometeret viser hvem som sannsynligvis vinner.

Her tar ekspertene til Times hensyn til hvilke distrikter tallene kommer fra, ikke bare hvem stemmene går til, for å veie dette opp mot historisk informasjon.

Speedometeret viser klokken 03.30 at Trump med over 95 prosent sannsynlighet vinner Florida, etter at 93 prosent av stemmene er registrert.

Buzzfeed erklærer Trump som vinner i Florida.

CNNs opptelling viser at begge kandidatene har fått over 5,2 millioner stemmer, hvilket er mer enn det Trump fikk da han vant Florida i 2016. Trump fikk 4.617.886 stemmer i 2016.

Biden kan snappe opp vippestat

Speedometeret til New York Times holdt tidlig Joe Biden som favoritt i North Carolina, men klokken 03.31 var det Trump som sto oppført som favoritt her med 92 prosents sannsynlighet. Da var cirka 80 prosent av stemmene rapportert inn.

Georgia, den tredje delstaten med eget speedometer, har fått sin status endret fra «myntkast» til «sannsynligvis Trump», med 84 prosents sannsynlighet etter at 17 prosent av stemmene er opptalt.

Dersom Biden vinner Michigan og Wisconsin, der meningsmålingene hellet kraftig i hans favør før valget, trenger han ikke å vinne mer enn én eller to av vippestatene Pennsylvania, Georgia, Ohio, North Carolina eller Texas.

Her er foreløpige resultater i to andre vippestater:

Biden leder klokken 03.25, ifølge New York Times, med 51,1 prosent mot 47,6 for Trump i Ohio når 59 prosent av stemmene er rapportert.

Trump leder med 57,3 prosent mot 41,7 for Biden i Georgia med 38 prosent opptalt.

