Thriller flere steder for Trump og Biden

I North Carolina (15) leder Trump med 1,4 prosentpoeng. Ifølge New York Times er det 86 prosent sjanse for at Trump vinner delstaten, med 94 prosent av stemmene innrapportert.

Fox News og AP mener som nevnt at Arizona (11) er avgjort, mens andre medier mener at det er for tidlig å utpeke en vinner her.