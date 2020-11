Resultatene renner inn – Trump går mot viktig seier i Florida

Resultatene har begynt å tikke inn fra presidentvalget i USA.

Delstatene Kentucky og Indiana var de første som stengte valglokalene. Dette er solide republikanske delstater og gir Trump en ledelse fra start.

Nå tikker også resultatet inn fra andre steder, ifølge New York Times, AP, Fox News, CNN.

Presidentvalget handler om å komme til 270 valgmenn. Den som klarer det, blir USAs neste president.

Akkurat nå ser det ut til at:

Joe Biden har 87 valgmenn

Donald Trump har 76 valgmenn

Dette vet vi (antall valgmenn i parentes):

Donald Trump vinner Indiana (11), Kentucky (8), Mississippi (6), Missouri (10), Oklahoma (7), South Carolina (9), Tennessee (11), West Virginia (5) og Alabama (9).

Joe Biden utpekes som vinner i Connecticut (7), Delaware (3), Illinois (20), Maine (3 av 4), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Vermont (3), Virginia (13) og Washingtin, D.C. (3)

Venter på Florida

Dette er i tråd med forventningene og identisk med hvordan disse delstatene stemte for fire år siden.

– Det ser veldig bra ut for oss over hele landet, skrev president Trump på Twitter litt over midnatt.

Det første store spenningsmomentet er Florida, hvor resultatene er ventet snarlig. Donald Trump er sannsynligvis avhengig av å vinne denne delstaten for andre gang på rad.

Vi venter også på de andre vippestatene. Det er tross alt disse som kommer til å avgjøre presidentvalget.

Florida går Trumps vei

The New York Times har vraket valgspeedometeret i år og i stedet plukket ut tre delstater hvor speedometeret viser hvem som sannsynligvis vinner.

Her tar ekspertene til Times hensyn til hvilke distrikter tallene kommer fra, ikke bare hvem stemmene går til, for å veie dette opp mot historisk informasjon.

Speedometeret viser klokken 02.17 at Trump med over 95 prosent sannsynlighet vinner Florida, etter at 89 prosent av stemmene er registrert.

Buzzfeed erklærer Trump som vinner i Florida.

CNNs opptelling viser at begge kandidatene har fått over fem millioner stemmer, hvilket er mer enn det Trump fikk da han vant Florida i 2016. Trump fikk 4.617.886 stemmer i 2016.

Biden kan snappe opp vippestat

North Carolina havner med 55 prosent sannsynlighet hos Joe Biden, ifølge speedometeret til New York Times, etter at 55 prosent av stemmene er gjort rede for.

Georgia, den tredje delstaten med eget speedometer, har fått sin status endret fra «myntkast» til «sannsynligvis Trump», med 84 prosents sannsynlighet etter at 17 prosent av stemmene er opptalt.

Hvis Biden snapper opp North Carolina, vil dette være et meget positivt skritt for hans seiersmulighet.

