Dramatisk opptelling flere steder for Trump og Biden

I North Carolina (15) leder Trump med 1,4 prosentpoeng når 95 prosent av stemmene er talt opp. Biden trenger å ta cirka 65 prosent av de gjenværende stemmene her for å havne jevnt med Trump.

I Georgia (16) er det klokken 04.53 kun 0,6 prosent som skiller mellom Trump og Biden, i Trumps favør. Biden har tatt innpå kraftig de siste timene og har fremdeles en sjanse til å vinne her. Det er færre enn 100.000 stemmer igjen å telle her, så Georgia ser ut til å bli tildelt én av kandidatene i løpet av kort tid.

Fox News og AP mener som nevnt at Arizona (11) er avgjort, mens andre medier mener at det er for tidlig å utpeke en vinner her.