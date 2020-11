Dette må du vite nå: Valgthriller i USA

Joe Biden nærmer seg seieren i presidentvalget i USA, men fremdeles kan Donald Trump klare å vinne gjenvalg.

Hvis amerikanske mediers konklusjoner holder vann, trenger Joe Biden nå kun å vinne Michigan, Nevada og Wisconsin for å slå Donald Trump i USAs presidentvalg 2020.

Hvis Trump tar en av disse delstatene, kan Biden i stedet ta Georgia eller Pennsylvania og likevel vinne valget.

– Dette kan ta lenger tid, men vi føler oss bra med hvordan det ligger an. Vi tror vi kommer til å vinne dette valget, sier Joe Biden onsdag morgen.

Fox News konkluderte ved 07-tiden onsdag morgen med at Donald Trump vinner Texas. Han plukker dermed opp 38 svært viktige valgmenn her. USAs president har også sikret seg Florida.

Biden har 238 valgmenn, inkludert tradisjonelt republikanske Arizona, og mangler kun Biden 32 valgmenn for å nå grensen 270.

Donald Trump har sikret seg 213 valgmenn.

VGs oversikt oppdateres av DPA og kan derfor være noe treigere, mens denne saken bygger på prognosene fra de største amerikanske mediene.

Dette må til for kandidatene

Ingenting er avgjort ennå: Selv om Trump mangler flest valgmenn, ser det lovende ut for ham i flere vippestater.

Utfordringen for den sittende presidenten er at han må vinne alle disse. Nå leder han i North Carolina, som har 15 valgmenn. Ifølge New York Times er det 85 prosent sjanse for at Trump vinner, med 95 prosent av stemmene innrapportert.

Han kan regne med å ta Alaska. På toppen av dette må han også vinne valgmenn fra Nevada, Michigan eller Wisconsin.

Delstatene som er avgjort

Disse delstatene er fordelt (antall valgmenn i parentes):

Donald Trump vinner Indiana (11), Kentucky (8), Mississippi (6), Missouri (10), Oklahoma (7), South Carolina (9), Tennessee (11), West Virginia (5), Arkansas (9), Alabama (9), Louisiana (8), South Dakota (3), North Dakota (3) , Nebraska (4), Wyoming (3), Kansas (6), Utah (6), Idaho (4), Florida (29), Iowa (6), Ohio (18) og Texas (38)

Joe Biden utpekes som vinner i Connecticut (7), Delaware (3), Illinois (20), Maine (3 av 4), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Vermont (3), Virginia (13), Washington, D.C. (3), Rhode Island (4), New Mexico (5), Nebraska (1), New York (29), Colorado (9), New Hampshire (4), California (55), Oregon (7), Washington (12), Hawaii (4), Arizona (11) og Minnesota (10)

«Georgia on my mind»

The New York Times har vraket valgspeedometeret i år og i stedet plukket ut tre delstater hvor speedometeret viser hvem som sannsynligvis vinner.

Speedometeret fikk rett angående Florida, og spår at North Carolina lander hos den sittende presidenten.

Georgia lå lenge an til å havne hos Trump, ifølge speedometeret, men ved 06-tiden onsdag morgen snudde dette til fordel Biden.

Speedometeret sa da at det var 66 prosent sjanse for Biden-seier i Georgia med 81 prosent av stemmene innrapportert.

I 10-tiden onsdag peker nålen fortsatt mot Biden, men nå med 64 prosent sjanse og 92 prosent av stemmene innrapportert.

Valganalytiker Nate Cohn hos The New York Times forklarer hvorfor nålen snudde.

«Vi fikk nok stemmer ut av Atlanta-området til å innse at det kom til å bli veldig godt for Biden, og det er et tonn stemmer igjen der», skriver Cohn.

Trump er trolig avhengig av å vinne Georgia. Det er trolig ikke Joe Biden.

Fox News melder for øvrig at Demokratene beholder kontrollen over Representantenes hus, og faktisk øker sitt flertall der. Det er fremdeles uvisst hvilket parti som blir sittende med flertall i Senatet etter dette valget. 35 seter er i spill nå.

Kilder: New York Times, Fox News, MSNBC, CNN, CBS

