De første valgmennene går til Trump

Resultatene har begynt å tikke inn fra presidentvalget i USA.

Delstatene Kentucky og Indiana stengte majoriteten av sine valglokaler ved midnatt norsk tid. Dette er solide republikanske delstater.

CNN melder at Indiana er bekreftet for Trump, mens New York Times rapporterer at Trump også vinner Kentucky, samt at Joe Biden tar Vermont.

Det gir Trump elleve valgmenn fra Indiana og åtte fra Kentucky.

Optimistisk Trump

Trump har dermed 19 valgmenn mot foreløpig 3 for utfordrer Joe Biden. Dette er i tråd med forventningene og identisk med hvordan disse delstatene stemte for fire år siden.

– Det ser veldig bra ut for oss over hele landet, skrev president Trump på Twitter litt over midnatt.

CBS estimerer at Georgia er helt jevnt. 16 valgmenn står på spill her. Dette er en delstat Trump vant sist.

Snapper opp North Carolina?

The New York Times har vraket valgspeedometeret i år og i stedet plukket ut tre delstater hvor speedometeret viser hvem som sannsynligvis vinner. Her tar ekspertene til Times hensyn til hvilke distrikter tallene kommer fra, ikke bare hvem stemmene går til, for å veie dette opp mot historisk informasjon.

Speedometeret viser klokken 01.25 at Trump med 84 prosent sannsynlighet vinner Florida, men at North Carolina med 65 prosent sannsynlighet havner hos Joe Biden. Georgia, den tredje delstaten med eget speedometer, har foreløpig status som «myntkast».

Hvis Biden snapper opp North Carolina, vil dette være et meget positivt skritt for hans seiersmulighet.

Det kreves 270 valgmenn for å vinne presidentvalget.

Publisert: 04.11.20 kl. 01:06 Oppdatert: 04.11.20 kl. 01:28