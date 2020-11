Biden trenger kun seks valgmenn til

Joe Biden er utropt som vinner i vippestaten Michigan, og da er han kun seks valgmenn unna seieren.

Fem stater kan nå avgjøre hvem som blir USAs neste president: Donald Trump eller utfordrer Joe Biden.

Biden har 264 valgmenn, mens Trump har 214. Den kandidaten som kommer til 270 valgmenn, vinner presidentvalget.

Joe Biden trenger nå kun Nevada, en stat han leder i, for å få 270 valgmenn. Eller enten Georgia, North Carolina eller Pennsylvania.

Likevel er seieren ennå ikke sikret, og kun desimaler skiller de to kandidatene i en rekke stater.

Arizona og Michigan til Biden

I VG-grafikken som viser fordelingen av valgmenn i presidentvalget står det i skrivende stund 253 for Biden og 213 for Trump.

Denne grafikken er basert på data levert av nyhetsbyrået DPA.

Vår egen oversikt, som baserer seg på hva de amerikanske mediene Associated Press, CNN, Fox News, NBC News og New York Times melder, viser at Biden har 264 valgmenn mot 214 for Trump.

Årsaken til dette er at 11 valgmenn fra Arizona ligger inne for Biden her, men ikke i grafikken. Både AP og Fox News har fastslått at Biden vinner Arizona, og dataene vi ser fra distriktene i denne delstaten underbygger dette.

De ti distriktene hvor Trump får størst støtte, har både lave innbyggertall og er i stor grad ferdig opptelt. I de to største kommunene, Maricopa og Pima, henter Biden henholdsvis 52,3 og 60,2 prosent av stemmene. Her er det også flere stemmer igjen å telle enn i resten av delstaten.

Biden leder allerede med 3,4 prosent i Arizona og kommer etter alt å dømme til å øke denne differansen.

Status for de resterende statene

Den ekstra valgmannen som Trump mangler i grafikken, kommer fra Maine, der New York Times blant annet gir Trump én valgmann og Biden tre.

VG henter sine tall fra nyhetsbyrået DPA som oppdaterer sine tall noe senere enn for eksempel Fox News.

I disse statene står slaget om Det hvite hus (antall valgmenn i parentes):

I Nevada (6) tar Trump innpå Biden, som har en knapp ledelse på 0,6 prosentpoeng og rett under 8000 stemmer. Delstaten vil ikke telle mer før torsdag morgen.

I Pennsylvania (20) leder Donald Trump med fem prosent når 86 prosent av stemmene er innrapportert. Biden tar i denne delstaten inn på den amerikanske presidenten.

I North Carolina (15) leder Trump med 1,4 prosentpoeng. Ifølge New York Times er det 86 prosent sjanse for at Trump vinner delstaten, med 94 prosent av stemmene innrapportert.

I Georgia (16) er 96 prosent av stemmene i delstaten er innrapportert, og hittil leder Trump med 1,4 prosentpoeng, men New York Times tror at Biden ender opp med å vinne her.

I tillegg gjenstår Alaska (3), hvor Trump har en betydelig ledelse.

Hevder seier i flere uavklarte delstater

Trump tok onsdag kveld til Twitter for å erklære seier i Pennsylvania, Georgia, North Carolina og Michigan. Han hevder videre at stemmesedler har blitt dumpet i all hemmelighet, noe det ikke finnes bevis for. Det er heller ikke noen andre som har erklært Trump-seier i disse fire delstatene, selv om han leder i tre av dem.

Biden, på sin side tvitret «tell hver stemme». Han tror det vil bli nok valgmenn til at han går av med seieren, men vi ikke erklære noe enda.

– Demokratiet er denne nasjonens hjerteslag, sa han under en tale onsdag.

Lederen for OSSEs valgobservatører i USA kritiserer Donald Trump for å undergrave tilliten til demokratiet med sine påstander om valgfusk.

– Grunnløse påstander om systematiske mangler, spesielt fra den sittende presidenten, deriblant på valgkvelden, skader befolkningens tillit til demokratiske institusjoner, sier Michael Georg Link.

Delstatene som er avgjort

Disse delstatene er fordelt (antall valgmenn i parentes):

Donald Trump vinner Indiana (11), Kentucky (8), Mississippi (6), Missouri (10), Oklahoma (7), South Carolina (9), Tennessee (11), West Virginia (5), Arkansas (9), Alabama (9), Louisiana (8), South Dakota (3), North Dakota (3), Nebraska (4), Wyoming (3), Kansas (6), Utah (6), Idaho (4), Florida (29), Iowa (6), Ohio (18), Texas (38) og Maine (1 av 4)

Joe Biden utpekes som vinner i Connecticut (7), Delaware (3), Illinois (20), Maine (3 av 4), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Vermont (3), Virginia (13), Washington, D.C. (3), Rhode Island (4), New Mexico (5), Nebraska (1), New York (29), Colorado (9), New Hampshire (4), California (55), Oregon (7), Washington (12), Hawaii (4), Minnesota (10), Michigan (16) Wisconsin (10) og Arizona (11)

