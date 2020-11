Biden tar innpå Trump i vippestaten Georgia

Joe Biden tar kraftig innpå Trump i Georgia. Vinner han der og i Nevada, kan han bli president selv om han skulle tape Arizona hvor Donald Trump nærmer seg Biden.

Kampen om å bli USAs neste president kommer til å bli avgjort av delstatene Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina og Pennsylvania.

Ifølge Fox News har Biden 264 valgmenn og er bare seks unna den nødvendige grensen på 270 for å vinne presidentvalget.

Dette inkluderer dog Arizona – som kun Fox og AP News har tildelt Biden. NBC, New York Times og CNN mener det er for tidlig.

Tar innpå hverandre

Trump taper terreng i Georgia, melder New York Times i 12-tiden norsk tid torsdag. Ledelsen til Trump har minket til rundt 18.000 stemmer her ved siste opptelling.

Ved forrige rapportering var ledelsen på rundt 24.000 stemmer.

Også i den siste oppdateringen fra Arizona, minket avstanden mellom de to kandidatene.

Det skiller nå like over 68.000 stemmer i Bidens favør her. 86 prosent av stemmene er talt opp i delstaten.

Hvis Joe Biden vinner Arizona, trenger han bare Nevada, en stat han leder i, for å nå 270 valgmenn. Biden når også 270 valgmenn om han vinner i enten Georgia, North Carolina eller Pennsylvania.

For at Trump skal gå seirende ut av valget, må han derimot vinne Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Alaska og enten Arizona eller Nevada. Bare slik kommer han over 270 valgmenn.

Enn så lenge virker det sikkert at Biden har 253 valgmenn og Trump 214. Dette inkluderer én fra Maines ene distrikt. Både New York Times og Fox News har annonsert at Biden får tre valgmenn og Trump én fra Maine.

KLOKKEN 04.11: Det tetter seg til i flere av de få gjenværende delstatene. Foto: Skjermdump fra CNN

Likevel er seieren ennå ikke sikret, og kun desimaler skiller de to kandidatene i en rekke stater.

Status for Arizona (11 valgmenn)

Både Fox News og Associated Press har utnevnt Joe Biden som vinner her, men New York Times, CNN og MSNBC vegrer seg for å gjøre det samme.

Biden leder med 2,4 prosent på Trump når 86 prosent av stemmene er innrapportert. Rundt 450.000 stemmer gjenstår å bli telt opp i delstaten.

Trump har tatt innpå i den største kommunen her i løpet av natten, Maricopa county.

Klokken 09.15 torsdag viser tallene Maricopa at Biden fortsetter å lede, men ledelsen ned til Trump krympet med over 10.000 stemmer ved den siste opptellingen.

I den siste oppdateringen fra kommunen, skal Trump ha nådd prosentene han trenger for muligens å vinne delstaten, ifølge New York Times, som skriver at dette likevel ikke er sikkert.

Ifølge CNN har Biden nå fått 912.585 av stemmene i kommunen, mens Trump har fått 838.071 stemmer.

I Arizona leder Biden nå med totalt rundt 68.000 stemmer, men Trump tar innpå. Før de siste tallene fra Maricopa county, var differansen 79.173 i Bidens favør, mens det nå er 68.390.

Maricopa county kan være avgjørende for hvem som får delstatens elleve valgmenn.

Neste oppdatering fra Maricopa er ventet rundt klokken 03.00 natt til fredag norsk tid.

Status Georgia (16 valgmenn)

I Georgia er det storbyen Atlanta som gir Demokratene grunn til optimisme.

Fulton County i Georgia – der storbyen Atlanta ligger – kom med oppdaterte tall rundt klokken 12.00 norsk tid torsdag. Rundt 95 prosent av stemmene i Fulton opptelt, ifølge CNN. Mens Fox melder at her er alle stemmene telt opp.

Ifølge CNN gjenstår det bare 10.000 fraværsstemmer å telle i kommunen Fulton like før klokken 11.00 norsk tid.

Ledelsen til Trump har nå minket til rundt 18.000 stemmer ved siste opptelling i delstaten.

Ved forrige rapportering var ledelsen til Trump på rundt 25.000 stemmer.

Til sammen gjenstår å telle rundt 250.000 stemmer i Georgia.

16 valgmenn står på spill i delstaten.

Det er foreløpig ventet at neste oppdatering i Georgia kommer rundt 16.30 torsdag norsk tid.

Status Pennsylvania (20 valgmenn)

Biden har de siste timene tatt kraftig innpå i Pennsylvania, der hans leir forventer svært sterke tall fra byene Pittsburgh og Philadelphia de neste timene.

Klokken 07.20 melder CNN at 71 prosent av poststemmene i Pennsylvania er telt, og at det gjenstår rundt 763.000 stemmer.

I byen Philadelphia skal det være rundt 120.000 stemmer som enda ikke er telt, og Allegheny county, hvor storbyen Pittspurghs tall vil være inkludert, er det rundt 46.000 stemmer som gjenstår.

Klokken 11.45 var det registrert 3,215 millioner stemmer for Trump og 3,05 millioner for Biden. Det gir Trump 50,7 prosent og Biden 48,1.

Hvis Biden tar rundt 65 prosent av de gjenværende stemmene, går han forbi. Det er utfordrende, men ikke helt umulig.

Det er

Status for Nevada (6 valgmenn)

President Trump tar innpå Biden i Nevada. Utfordreren har en ledelse på 0,6 prosent og rett under 8000 stemmer. Delstaten vil ikke fortsette tellingen før torsdag morgen, lokal tid.

Den siste beskjeden fra Nevada er at neste resultatoppdatering kommer klokken 18 norsk tid torsdag.

Det er verdt å merke seg at Clark County, der Las Vegas ligger, står for brorparten av velgerne i Nevada og Biden gjør det sterkt her.

Ifølge CNN gjenstår det rundt 200.00 stemmer å telle i delstaten.

Neste oppdatering fra Nevada skal etter planen kommer rundt klokken 18.00 norsk tid torsdag.

Status for North Carolina (15 valgmenn)

Her leder Trump med 1,4 prosentpoeng når 95 prosent av stemmene er talt opp. Biden trenger å ta cirka 65 prosent av de gjenværende stemmene her for å havne jevnt med Trump.

Det har ikke kommet ferske resultater fra denne delstaten på flere timer. Delstaten godtar poststemmer som kommer inn frem til og med 12. november, så lenge stemmen er stemplet og postet innen valgdagen. Her kan det altså ta flere dager før vi vet sikkert hvem som har vunnet delstaten.

I tillegg gjenstår Alaska (3), hvor Trump har en betydelig ledelse og ganske sikkert vil vinne.

Hevder seier i flere uavklarte delstater

Trump tok onsdag kveld til Twitter for å erklære seier i Pennsylvania, Georgia, North Carolina og Michigan. Han hevder videre at stemmesedler har blitt dumpet i all hemmelighet, noe det ikke finnes bevis for.

Det er heller ikke noen andre som har erklært Trump-seier i disse fire delstatene, selv om han leder i tre av dem.

Trump-leiren har også annonsert søksmål i Michigan, Wisconsin, Pennsylvania og Georgia.

Biden, på sin side tvitret «tell hver stemme». Han tror det vil bli nok valgmenn til at han går av med seieren, men vi ikke erklære noe enda.

– Demokratiet er denne nasjonens hjerteslag, sa han under en tale onsdag.

Lederen for OSSEs valgobservatører i USA kritiserer Donald Trump for å undergrave tilliten til demokratiet med sine påstander om valgfusk.

– Grunnløse påstander om systematiske mangler, spesielt fra den sittende presidenten, deriblant på valgkvelden, skader befolkningens tillit til demokratiske institusjoner, sier Michael Georg Link.

Delstatene som er avgjort

Disse delstatene er fordelt (antall valgmenn i parentes):

Donald Trump vinner Indiana (11), Kentucky (8), Mississippi (6), Missouri (10), Oklahoma (7), South Carolina (9), Tennessee (11), West Virginia (5), Arkansas (9), Alabama (9), Louisiana (8), South Dakota (3), North Dakota (3), Nebraska (4), Wyoming (3), Kansas (6), Utah (6), Idaho (4), Florida (29), Iowa (6), Ohio (18), Texas (38) og Maine (1 av 4)

Joe Biden utpekes som vinner i Connecticut (7), Delaware (3), Illinois (20), Maine (3 av 4), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Vermont (3), Virginia (13), Washington, D.C. (3), Rhode Island (4), New Mexico (5), Nebraska (1), New York (29), Colorado (9), New Hampshire (4), California (55), Oregon (7), Washington (12), Hawaii (4), Minnesota (10), Michigan (16) og Wisconsin (10)

