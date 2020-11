Biden leder, men Trump tar Florida og Ohio

Donald Trump har sikret seg de viktige vippestatene Florida og Ohio, og ser ut til å ta Texas, mens Joe Biden har sikret seg Arizona.

Oppdatert nå nettopp

Vi venter fremdeles på bekreftelser når det gjelder Texas, men utviklingen der ser svært lovende ut for Donald Trump. USAs president ser dermed ut til å ta to svært viktige delstater i en meget spennende valgduell.

Joe Biden har på sin side også tatt de delstatene han skal ta. Nå skal vippestatene avgjøre hvem som får 270 valgmenn og dermed vinner presidentvalget 2020.

Poststemmene som skal telles opp de kommende dagene, kan bli helt avgjørende.

Akkurat nå ser det ut til at:

Joe Biden har 224 valgmenn

Donald Trump har 164 valgmenn

Dette må til for kandidatene

Trump mangler flest valgmenn, men det ser lovende ut for ham i flere vippestater, inkludert Ohio, North Carolina, Georgia, Iowa og Texas. Utfordringen for den sittende presidenten er at han må vinne alle disse.

Han kan regne med å ta Alaska. På toppen av dette må han også vinne 46 valgmenn fra Arizona, Nevada, Minnesota, Michigan eller Wisconsin.

Joe Biden trenger på sin side kun å følge skjemaet, basert på forhåndsprognosene. Han vinner Hawaii og da holder det om han også tar Nevada, Minnesota, Michigan og Wisconsin.

Dette vil gi ham 270 valgmenn.

Delstatene som er avgjort

Disse delstatene er fordelt (antall valgmenn i parentes):

Donald Trump vinner Indiana (11), Kentucky (8), Mississippi (6), Missouri (10), Oklahoma (7), South Carolina (9), Tennessee (11), West Virginia (5), Arkansas (9), Alabama (9), Louisiana (8), South Dakota (3), North Dakota (3) , Nebraska (2), Wyoming (3), Kansas (6), Utah (6), Idaho (4) og Florida (29)

Joe Biden utpekes som vinner i Connecticut (7), Delaware (3), Illinois (20), Maine (3 av 4), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Vermont (3), Virginia (13), Washington, D.C. (3), Rhode Island (4), New Mexico (5), Nebraska (1), New York (29), Colorado (9), New Hampshire (4), California (55), Oregon (7) og Washington (12)

VGs oversikt oppdateres av DPA og kan derfor være noe senere:

The New York Times har vraket valgspeedometeret i år og i stedet plukket ut tre delstater hvor speedometeret viser hvem som sannsynligvis vinner.

Speedometeret fikk rett angående Florida, og spår også at Georgia og North Carolina lander hos den sittende presidenten.

VG utenfor Det hvite hus: «Tror folk kan ta til gatene etter valget»

CNNs opptelling viser at begge kandidatene har fått over 5,2 millioner stemmer, hvilket er mer enn det Trump fikk da han vant Florida i 2016. Trump fikk 4.617.886 stemmer i 2016.

Resultatet har latt vente på seg, angivelig på grunn av internettproblemer i delstaten.

VG på valgvake i Florida: «Jeg er sikker på at Trump vil vinne»

Biden kan snappe opp vippestat

Speedometeret til New York Times holdt tidlig Joe Biden som favoritt i North Carolina, men klokken 03.31 var det Trump som sto oppført som favoritt her med 92 prosents sannsynlighet. Da var cirka 80 prosent av stemmene rapportert inn.

Georgia, den tredje delstaten med eget speedometer, har fått sin status endret fra «myntkast» til «sannsynligvis Trump», med 84 prosents sannsynlighet etter at 17 prosent av stemmene er opptalt.

Dersom Biden vinner Michigan og Wisconsin, der meningsmålingene hellet kraftig i hans favør før valget, trenger han ikke å vinne mer enn én eller to av vippestatene Pennsylvania, Georgia, Ohio, North Carolina eller Texas.

VG hos ektepar i Pennsylvania: «Kan bli dagen vi reddet landet vårt»

Her er foreløpige resultater i tre andre vippestater:

Trump leder klokken 04.21 med 51,8 prosent mot 46,8 for Biden i Ohio når 74 prosent av stemmene er rapportert.

Trump leder med 55,9 prosent mot 42,9 for Biden i Georgia med 52 prosent opptelt.

Biden leder solid i Arizona, med 56,5 prosent mot 41,5 for Trump, når 47 prosent av stemmene er opptelt.

Fox News melder for øvrig at Demokratene beholder kontrollen over Representantenes hus, og faktisk øker sitt flertall der. Det er fremdeles uvisst hvilket parti som blir sittende med flertall i Senatet etter dette valget. 35 seter er i spill nå.

Kilder: New York Times, Fox News, MSNBC, CNN, CBS

Publisert: 04.11.20 kl. 01:06 Oppdatert: 04.11.20 kl. 05:53