Trump: − Vi kan ikke la Kamala bli den første kvinnelige presidenten

Under et velgermøte tirsdag spekulerte Donald Trump i et scenario der Joe Biden vinner valget og deretter blir skutt, slik at Kamala Harris blir USAs president.

Nå nettopp

– Liker dere Kamala? Vil dere at hun skal bli presidenten deres? Nei. Om han (Joe Biden red.anm.) blir valgt, etter tre uker vil de si: «Kamala, er du klar? Kom igjen!». Det er derfor de snakker om det 25. grunnlovstillegget, sa Trump under sitt velgermøte i Michigan tirsdag kveld.

Det 25. grunnlovstillegget sier at dersom presidenten dør, trekker seg eller blir avsatt er det visepresidenten som blir president. Dette grunnlovstillegget ble vedtatt i 1967.

– Tre uker. Etter tre uker blir Joe skutt. Kom igjen, Kamala, er du klar? Hun er den mest liberale personen i Senatet. Hun får Bernie Sanders til å se ut konservativ ut, fortsatte Trump.

– Vi kan ikke la det skje. Hun skal ikke bli den første kvinnelige presidenten, sa han, flirte av sitt eget scenario og ristet på hodet.

les også Til presidenten skiller dem ad

19-åring arrestert for angivelige attentatplaner

Trumps utspill kommer bare dager etter at det ble kjent at en 19-åring i mai ble pågrepet med bilen full av våpen og sprengstoff, og med angivelige planer om et attentat mot Joe Biden, skriver Washington Post.

Ifølge rettsdokumenter skal 19-åringen ha funnet Bidens adresse på nettet, i tillegg setter politiet hans søkehistorikk og internettlogg i sammenheng med de angivelige attentatplanene. Da han ble arrestert i North Carolina hadde han fire rifler, én pistol, eksplosiver, en bok om hvordan man lager en bombe og drøyt 500.000 dollar i kontanter i bilen.

DEMOKRATENES KANDIDATER: Joe Biden og Kamala Harris. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

Washington Post skriver at det er uklart om 19-åringen, som allerede er siktet for besittelse av barnepornografi, også vil bli siktet for de angivelige attentatplanene.

I tillegg er en 42 år gammel mann siktet for drapstrusler mot Biden og Harris. Han skal ha skrevet truslene i et brev, som han leverte til et hus med Biden og Harris-velgere, skriver avisen.

les også USA-valget: Her står slaget om presidentjobben

Ikke første gang

Det er ikke første gang Trump offentlig skisserer et scenario med et attentat mot sin motkandidat.

Under valgkampen for fire år siden sa han følgende:

– Hillary vil på sikt fjerne det andre grunnlovstillegget. Om hun får velge dommerne er det ikke noe dere kan gjøre, folkens. Eller kanskje folkene som støtter det andre grunnlovstillegget kan gjøre noe, jeg vet ikke, sa Trump i 2016, da han til slutt endte opp med å vinne valget på bekostning av Hillary Clinton.

Det andre grunnlovstillegget i USA beskytter folkets rett til å eie og bære våpen.

Publisert: 28.10.20 kl. 04:11

Les også