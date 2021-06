Indiske Mrunal Shetye leder Unicefs arbeid med å forsyne Ghana med vaksine, som forsinkes av situasjonen i hjemlandet. Foto: Unicef

Krisen i India er blitt en krise for Afrika

Forsinkede vaksineleveranser gjør at millioner av mennesker risikerer å ikke få andre dose innen den anbefalte fristen.

Publisert: Nå nettopp

– Vi trenger vaksiner innen den første uken av juni, sa doktor Kwame Amponsa-Achiano, som leder Ghanas offentlige vaksineprogram, til VG i mai.

Den fristen gikk ut forrige helg.

Omkring en halv millioner mennesker i Ghana står nå i fare for å ikke få sin andre vaksinedose innenfor den anbefalte tidsfristen.

Grunnen er at krisen i India har forsinket internasjonale vaksineleveranser.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) setter krisen i India i sammenheng med hvordan coronavaksine er blitt ulikt fordelt imellom verdens land uten at man har klart å få til et «minimumsnivå til alle land først».

– Vi kan takke oss selv litt, for at situasjonen ble som i India. Det er på mange måter en varslet katastrofe. Og så ser vi ringvirknigene.

Ghana så ut til å klare seg forholdsvis bra, men Ghanas hovedkilder til vaksinen har vært Den afrikanske union og Covax-samarbeidet. Begge hviler tungt på Astra Zeneca-vaksinen, hvor India har den største fabrikkproduksjonen.

850.000 ghanesere fikk den første dosen med Astra Zeneca-vaksine.

Så traff katastrofen India.

Mens krematoriene ble så fulle at de døde måtte brennes ute i bakgårdene, stoppet India all eksport av vaksiner.

Nå er det fare for at mange i Ghana ikke får sine andre dose av vaksinen før den anbefalte tidsfristen på 12 uker har gått ut.

95 prosent av befolkingen som skal vaksinere, har heller ikke fått sin første dose.

VG skrev lørdag om hvordan den kritiske mangelen på coronavaksiner i fattige land også har skapt et gråmarked, hvor en sjeik og en mann etterlyst av politiet i Norge reiser rundt i privatfly og selger russisk vaksine til overpris.

I india har den andre smittebølgen av covid-19 rammet svært hardt. Ved krematoriet Seemapuri Øst i Dehli kremeres de døde. Pravin Kumar Butta (55) (rosa skjorte) mistet sin far, Bihari Lal Butta (85) Foto: Harald Henden

– Det er en kjedereaksjon, sier doktor Mrunal Shetye, som leder Unicefs helsearbeid i Ghana.

Unicef er blant annet ansvarlig for å frakte vaksinene som kommer gjennom Covax-samarbeidet og har bygget opp kjølestasjoner for vaksinene over hele landet.

Shetye er selv fra India.

Faren hans lå nylig 28 dager i respirator.

Covax har rutet om 350.000 doser som myndighetene i Kongo ikke klarte å bruke. Det holder foreløpig til å sikre den første gruppen som fikk vaksinen i mars. Men ingen vet når det kommer flere Astra Zeneca-vaksiner.

– Det er ingen nyheter og ikke noe konkret. Jeg kan ikke si deg når den neste transjen med vaksiner kommer, sier Shetye.

Hele familien til Mrunal Shetye har blitt rammet av corona. Faren er fortsatt alvorlig syk. Kona, som er barneskolelærer hjemme i India, opplevde å miste en av elevene sine til sykdommen. Foto: Jørgen Braastad

Da VG snakker med Shetye, er det Id al-fitr, en festdag for landets muslimske minoritet.

Ghanas 102 år gamle sjefsimam har nettopp ønsket alle en velsignet høytid på tv.

Ved inngangene til strendene står det pansrede politibiler for å hindre at folk samles på den nasjonale fridagen.

Like ved stranden står den sivilkledde politibetjenten Victoria ved uavhengighetsmonumentet og jager bort mennesker med en kjepp.

Hun har fått beskjed om at hun er en av de heldige som får sine andre dose med vaksine. Andre går i uvisshet.

Pansrede politibiler holder folk unna strendene i Accra for å unngå smitte i Ghana under høytiden Id Al-Fitr. Foto: Jørgen Braastad

Verdens helseorganisasjon (WHO) sa torsdag at Afrika trenger 20 millioner vaksinedoser innen seks uker for å kunne gi andre dose til de som har fått sin første.

– Enhver pause i våre vaksinasjonskampanjer vil føre til tap av liv og håp, sa Matshidiso Moeti, som er WHOs regionaldirektør for Afrika.