TOPPMØTE-KLARE: Norge vil være til stede på NATOs toppmøte senere i juni med statsminister Erna Solberg (i midten), utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, her fotografert på et besøk til NATO i Brussel i 2018. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

NATO: Intern uenighet om nye kostnader

Det er fortsatt noe intern uenighet mellom NATOs medlemsland om hvordan de skal splitte regningen for NATOs felles operasjoner. Et kompromissforslag foran toppmøtet om to uker, går ut på gradvis endring i finansieringen fra 2023.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

NATOs utenriks- og forsvarsministere har digitale møter tirsdag ettermiddag, under ledelse av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, for å rydde uenigheter av veien foran toppmøtet i Brussel 14.juni.

– Det er stor enighet om det som påvirker sikkerheten til NATOs medlemsland både direkte og indirekte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG etter at hun har møtt NATOs utenriksministere tirsdag ettermiddag.

Diskuterer felles finansiering

– Så er det fortsatt noe uenighet om felles finansiering, om hvor omfattende og ambisiøs den skal være. Det er en kjent konfliktlinje i NATO. Den er der nå også, og det er de samme landene som inntar kjente posisjoner, sier Eriksen Søreide til VG.

Hun nevner ikke enkeltland, men det er en kjent sak av Frankrike er skeptisk til at NATO påfører seg selv større kostnader som blir pløyd videre til medlemslandene.

– Jeg regner med at det kommer til enighet rundt formuleringer de neste to ukene, før toppmøtet, sier utenriksministeren. Hun legger til at Norge er blant landene som støtter opp om Stoltenbergs forslag om å endre denne byrdefordelingen.

Bygge bånd

Stoltenberg ville ikke utdype intern uenighet da han ble spurt om det etter tirsdagens utenriksministermøte. Ifølge Stoltenberg er økt felles finansering en effektiv måte å bygge sterkere bånd mellom USA og Europa:

– Det er også et middel til å sikre høyere beredskap, flere øvelser, forhåndslagre av utstyr, og til å finansiere felles prosjekter med partnerland, sa han på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

NATO har lovet Afghanistan å fortsette med finansering av sikkerhetsstyrker. NATO jobber nå med å legge til rette for trening av afghanske spesialstyrker i utlandet.

Tilbakeholden

Statsminister Erna Solberg (H) sa i et intervju med VG nylig at hun «vil være veldig tilbakeholden med hvor vi skal bruke NATO og hvor det kan være nyttig.»

Eriksen Søreide presiserer at Norge stiller fullt opp på at NATO må øke sin forståelse av hvordan land langt unna kan påvirke sikkerheten i NATOs kjerneområder.

– Økt global situasjonsforståelse betyr ikke global tilstedeværelse, sier hun.

– Det er stor enighet om at NATO er en regional og defensiv allianse. og jeg oppfatter at dette er tydelig avklart i alliansen, sier Eriksen Søreide.

Hun roser NATO 2030-prosessen:

– Det betyr ikke at det har vært enighet om absolutt alt fra starten. Men jeg tror NATO har hatt godt av denne prosessen, sier utenriksministeren.