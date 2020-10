Drapsdømte Peter Madsen tatt i fluktforsøk

Mannen som er dømt for drapet på den svenske journalisten Kim Wall skal ha forsøkt å rømme fra fengsel tirsdag.

Livstidsdømte Peter Madsen skal ha forsøkt å flykte fra Herstedvester fengsel i Danmark tirsdag, ifølge flere danske medier.

Københavns Vestegns Politi bekrefter til Danmarks Radio at det er snakk om Madsen.

Herstedvester fengsel skal være forbeholdt noen av landets verste kriminelle, og har rundt 150 innsatte. Madsen skal selv ha ønsket å bli overført til fengselet i august 2018.

Fengselet ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Politiaksjonen foregikk i Albertslund utenfor København, og dansk politi bekrefter at de var der i forbindelse med at en fange har forsøkt å flykte.

Klokken 13 er han kjørt bort fra stedet av politiet, skriver de på Twitter.

fullskjerm neste FLUKTFORSØK: Mannen som er dømt for drapet på den svenske journalisten Kim Wall skal ha forsøkt å rømme fra fengsel tirsdag.

Albertslund er en forstadskommune rundt 17 kilometer fra København, og er kun noen hundre meter fra Herstedvester fengsel.

Et øyenvitne hevder at han kom gående nedover veien da han gikk forbi en hvit varebil, før politiet plutselig dukket opp og ba ham fjerne seg, ifølge Ekstra Bladet. Mannen forteller videre til avisen at politiet dro opp døren på varebilen og dro Peter Madsen ut.

Bilder fra stedet viser to skarpskyttere som lå på bakken og holdt øye med Madsen som satt inntil en busk, midt i et boligområde.

Flere danske medier hevder at han skal ha kommet seg ut ved å true om at han hadde en bombe på seg. Bombegruppen var på stedet med en robot.

Danske B.T. skriver klokken 12.22 at medlemmer av bombegruppen har begynt å nærme seg mannen.

Den svenske frilansjournalisten Kim Wall besøkte Madsen på ubåten hans i august 2017 for å skrive en reportasje om den, da hun forsvant.

To år senere dømte byretten i København den danske oppfinneren livsvarig fengsel for overlagt drap på Wall. Det er den strengeste straffen man kan idømmes i dansk strafferett.

Han er også funnet skyldig i seksuell mishandling og likskjending.

Ubåtmysteriet i Danmark: De mystiske timene

Under hele rettssaken mot ham hevdet han sin uskyld. Han ble likevel dømt til livsvarig fengsel for drapet på Wall i 2018.

Madsen har selv kun erkjent å ha partert liket av Wall, og mener han handlet i panikk. Han har forklart at hun døde som følge av forgiftning om bord i ubåten.

I en fersk dokumentar fra danske Discovery Networks skal Madsen derimot tilstå å ha stått bak drapet.

– Det har ikke noe å gjøre med hvem sin skyld det er. Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld, fordi jeg begikk forbrytelsen. Alt sammen er min skyld, sier han i en telefonsamtale med en journalist i programmet «De hemmelige opptagelser» på Discovery.

Kartet viser hvor Peter Madsen sitter fengslet. Den pågående politiaksjonen etter fluktforsøket hans pågår noen hundre meter unna:

Publisert: 20.10.20 kl. 11:41 Oppdatert: 20.10.20 kl. 13:17

