PÅ SYKEHUSET: Donald Trump har mottatt behandling for Covid-19 – og hatt telefonkonferanser- ved Walter Reed militærsykehus i Maryland. Foto: Scanpix

Lege om deler av Trumps eksperimentelle behandling: – Kan være farlig

Deler av den eksperimentelle behandlingen president Trump har fått kan være farlig, både for både presidenten og samfunnet, sier overlege ved OUS, Jon Henrik Laake.

USAs president har hatt tilgang på det aller beste av både legepersonell og medisiner etter at han ble smittet av coronaviruset, og mandag kveld norsk tid ble det kjent at han skrives ut av sykehuset Walter Reed.

Men de færreste av medikamentene som Donald Trump har blitt behandlet med, er anerkjent som behandlingsmetoder som faktisk har en effekt.

Per i dag er det kun steroidet dexamethason som har dokumentert effekt hos alvorlig syke coronapasienter.

VG har gjennomgått det som er kjent av behandlingsforløpet sammen med en av legene i Norge som har bredest erfaring med Covid-19-pasienter, overlege ved Rikshospitalet og spesialist i anestesiologi og intensivmedisin, Jon Henrik Laake.

* Remdesivir: Eksperimentell

Allerede lørdag ble det klart at presidenten fikk behandling med Remdesivir. Da Trumps leger holdt pressekonferanse om utskrivingen av presidenten mandag kveld, sa de at Trump vil få sin femte og siste dose med Remdesivir tirsdag, men da hjemmefra, og ikke på sykehuset.

– I går snakket jeg og teamet mitt om de mange små oksygennivåfallene presidenten har hatt. Vi bestemte oss for å gå inn med behandling tidlig, i tilfelle det fortsatte, sa Trumps lege Sean Conley om Remdesivirbehandlingen på pressekonferansen i forbindelse med Trumps sykehusutskriving mandag.

Dette er en medisin som hindrer viruset i å lage kopier av seg selv, forklarer Laake. Legemiddelet går inn og blokkerer dannelsen av nye virus. Medisinen er godkjent til bruk i Norge, men er bare tilgjengelig for pasienter som er med i WHO-solidarity-studien.

– Effekten av Remdesivir er usikker. Det er kun publisert én stor studie på medisinen, som viste forkortet sykdomsløp, men ikke lavere dødelighet. Behandlingen bør gis tidlig til pasienter som må på sykehus, men som ikke er kritisk syke. Det er altså en ganske beskjeden gruppe som kan tilbys dette medikamentet, forklarer overlege Laake ved OUS.

Han legger til at WHO- studien forventes å på sikt bringe klarhet i hvor effektivt legemiddelet er.

ISOLASJON: USAs president har jobbet fra en konferanserom på sykehuset mens han mottok behandling. Foto: Scanpix

* Dexamethason

Trumps leger har behandlet han med et steroid kalt dexamethason, etter at oksygenmetningen i blodet har falt ved et par anledninger mens han var innlagt.

Dexamethason demper betennelsen som kan utløses av coronainfeksjonen i lungene og hindrer immunsystemet i å gå i høygir.

Det er et såkalt kortikosteroid, som er nært beslektet med medikamenter som mange norske pasienter kjenner, nemlig hydrokortison eller prednison, forklarer overlegen. Denne gruppen av legemidler har en generell betennelsesdempende virkning, men det behandler ikke selve viruset, sier Laake til VG.

Medisinen er kun anbefalt til pasienter som er alvorlig eller kritisk syke av Covid-19.

– Behandlingen er kun aktuell for et mindretall pasienter, nemlig de med behov for oksygentilskudd eller respirator. Dersom de amerikanske legene har forholdt seg til retningslinjene for når man skal bruke dexamethason, tilsier det at Trump har blitt oppfattet som alvorlig syk, sier intensivlegen til VG.

* Eksperimentell antistoffcocktail: Ingen dokumentert effekt

Fredag ettermiddag skrev Det hvite hus i et brev at president Trump ble behandlet med en åttegrams dose av en eksperimentell antistoffcocktail som tilbys av bioteknologiselskapet Regeneron. Ifølge magasinet Science er dosen Trump fikk, mangedoblet det selskapet angir som standarddose.

– Dette er en type behandling som per i dag ikke har noen dokumentert effekt, men hvor det pågår studier. Trump kunne ha spilt på legevitenskapens lag ved å stille seg åpen til å delta i en studie, men vi er ikke kjent med at han har gjort det. Hvis Trump blir frisk, vil mange se til hans behandling. Men legemidlene fungerer ikke som en av-og-på knapp. Det må store antall pasienter til for å se om den ene behandlingsformen er bedre enn den andre. Det er uheldig hvis statsledere ikke deltar i studier, slik de fleste andre gjør, mener Laake.

Overlege Jon Henrik Laake mener, med flere av sine kolleger, at det kan være farlig når såkalte VIP-er som Trump får « alt», både medisiner med dokumentert og ikke dokumentert effekt, når de behandles.

– Det kan både være farlig for den det gjelder, og for samfunnet. Symboleffekten i at viktige personer får en spesiell behandling skaper en forestilling av at han får en behandling som andre ikke kan få – det er en farlig holdning.

SMITTET: Trump sammen med pressesekretær Kayleigh McEnany for tre uker siden. Nå er de begge smittet av coronaviruset. Foto: SAUL LOEB / AFP

* Oksygenbehandling: Dokumentert effekt

Presidenten fikk oksygen to ganger, sa legen til presidenten, Sean Conley, søndag ettermiddag i en oppdatering om president Donald Trump sin helsetilstand.

For oksygenbehandling begynner det å bli ganske god dokumentasjon på hvilket type nivå man skal legge seg på, forklarer overlege Laake.

– Det er gitt ut egne evidensbaserte retningslinjer som angir når oksygen skal brukes ved akutt sykdom, også for pasienter med akutt respirasjonssvikt. Retningslinjene er ganske gode å ha som utgangspunkt for å vurdere hvem som er alvorlig syke, og hvem som ikke er det, sier Laake til VG.

CORONALEGE: Overlege ved Rikshospitalet og spesialist i anestesiologi og intensivmedisin, Jon Henrik Laake, er kritisk til deler av den eksperimentelle behandlingen Trump har fått. Foto: Eivind Griffith Brænde

* Blanding av sink, D-vitamin, famotidin, melatonin og aspirin: Ingen dokumentert effekt og, ifølge legen, villedende.

Trumps lege Sean Conley fortalte fredag at presidenten også hadde tatt en blanding av sink, D-vitamin, famotidin, melatonin og aspirin daglig.

– Dette er bare påfunn, for disse preparatene har ingen dokumentert effekt på noe i sykdomsforløpet. Jeg ville ikke gitt det til mine pasienter. Og så er det forstyrrende, fordi det skaper et inntrykk av at dette er noe folk må ha, sier Laake.

Famotidin reduserer produksjonen av saltsyre i magesekken, og er noe som benyttes i liten grad i Norge.

– Det kan man selvfølgelig gi hvis man har magesår, men det har overhodet ingen effekt på coronapasienters sykdom. Kosttilskudd har det blitt gjort hundrevis av studier på ved ulike sykdommer, og i den grad det virker, er det stort sett negativt. Og det at man skulle trenge sink, er også tatt ut av løse luften, er OUS-overlegens dom.

GODT IVARETATT: Et stort lag av leger, sykepleiere og fysioterapeuter har ivaretatt Trump mens han har vært på sykehus. Foto: Evan Vucci / AP

– Medikamenter ikke viktigst

Den rutinerte overlegen Laakes viktigste budskap er at kvaliteten på den ikke-medikamentelle behandlingen til Trump, og alle andre Covid-19-pasienter, er viktigere enn medikamentene.

– Isolasjon, ro og hvile, oksygentilskudd og væske, mobilisering og stell, under tilsyn av profesjonelle sykepleiere og leger, er alle svært viktige faktorer. Trump er omringet av toppleger, sykepleiere og fysioterapeuter som holder et høyt profesjonsnivå. Summen av disse faktorene er egentlig det viktige. Legemiddelfetisjismen som har omgitt hele Covid-19-segmentet gjør meg litt matt, sier overlegen.

De kritisk syke skal ha intensivbehandling som er i tråd med gjeldende retningslinjer, legger han til.

Publisert: 05.10.20 kl. 22:12