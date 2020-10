MISTET FAREN: Lisa Acosta med klar beskjed til president Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

Biden-supporter om coronasyk Trump: – Motbydelig hvordan han har holdt på

KENDALL, FLORIDA (VG) Lisa Acosta (54) mistet faren til coronaviruset. Hun håper ikke presidenten lider samme skjebne, men at han nå tar ansvar.

Nå nettopp

Selv om kalenderen har bikket oktober kjennes det ut som høysommer i Kendall, like utenfor Miami. Det er over 30 grader og trykkende klamt. Det stopper likevel ikke ivrige Biden-tilhengere denne søndagen.

Over hundre biler, og langt flere mennesker, har møtt opp for å kjøre i parade for å vise at de ønsker en ny sjef i Det hvite hus. Fire år med Donald Trump er mer enn nok, mener de, der de henger ut av bilvinduene og taklukene veivende med Joe Biden-flagg mens det er konstant tuting.

Les også: Slik reagerer Trump-supporterne på at presidenten er coronasmittet

Gjennom en takluke holder Lisa Acosta (54) en plakat med ordene «Donald Trump lied. My dad died», «Donald Trump løy og min pappa døde.»

Hun forteller at Herbert Abrams (86) gikk gjennom flere hjerteoperasjoner i begynnelsen av året. Under et legebesøk i april ble han smittet av corona. 1. mai bar det til sykehus. 13. mai ringte han sin kone og fortalte at han elsket henne. Like etterpå døde han, sier datteren.

– Det gjør meg sint, veldig sint, å vite at Donald Trump allerede i februar visste hvor farlig viruset var. Vi har hørt lydopptak av at han sier det, men han sa ingenting til folket. Han sa ikke at vi burde gå med masker.

Lege ut mot Trump-kjøretur: – Galskap!

Hun mener presidentens oppførsel har vært fullstendig uansvarlig, og bruker som eksempel at til og med etter at han ble smittet møtte han pengedonorer på nært hold.

– Det er motbydelig hvordan han har holdt på. Det er livsfarlig. Derfor er jeg glad for at han nå har fått det selv. Kanskje fører det til at han endelig tar det ansvaret han burde tatt for lenge siden. Nå har han ikke lenger noen unnskyldning, sier hun, og presiserer at hun ikke håper Trump lider samme skjebne som hennes pappa.

SE FLERE BILDER FRA BILPARADEN:

forrige











fullskjerm neste HEIET: Tiana Freeman (4) og mamma Monica Makhoul (33) viste sin støtte til bilparaden.

Ut gjennom en annen takluke dukker Jose Castillo og hans mor Maria Palacios (56) opp. Selv om de først og fremst er med på paraden for å vise sin støtte til Biden får Castillo vann på møllen når VG spør hva han tenker om at president Donald Trump er innlagt på sykehus med coronavirus:

– Jeg håper han blir frisk, for jeg vil at han skal se når han taper i november, men ironien er at han fikk viruset fordi han har vært uansvarlig. Han fulgte ikke rådene. Han har ikke brukt munnbind. Han har ikke praktisert sosial distanse. Han kan takke seg selv, mener 30-åringen, som håper Trump vil ta vil ta viruset mer på alvor når han nå selv har hatt det.

BILER OG FLAGG: Jose Castillo og hans mor Maria Palacios veiver med Biden-flagg i tillegg til det amerikanske og det peruanske. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Ikke rettferdig

Jose Palacios rister også på hodet over presidentens håndtering av viruset. Selv om viruset ikke er Trumps feil, mener han at president kunne vært med på å forhindre at så mange som 210.000 amerikanere nå snart er døde.

– Han har vist oss at han ikke har lederegenskapene som trengs i en krise. I stedet for å være en rollemodell som bruker maske, har han gjort det motsatte med sine løgner og underdrivelser av hvor farlig viruset er, mener han.

Trump: – Følte meg ikke så bra

STEMMER BIDEN: Jose Palacios vil ikke ha fire nye år med Donald Trump i Det hvite hus. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han er glad for at presidenten nå får den beste hjelpen tilgjengelig med et stort legeteam. Men Palacios påpeker at det er ikke alle som er like heldige. Mange amerikanere har ikke helseforsikring som dekker nødvendig helsehjelp.

– Hva med dem? Det er ikke rettferdig. New York Times har avslørt at Trump bare betalte 750 dollar i føderal inntektsskatt det året han ble president. Nå får han den beste helsehjelpen betalt av våre skattepenger. Han får sosialisme, som han sier han hater. Alle vi som er her har trolig betalt mer skatt enn ham.

Se oversikt over Trumps mulige nærkontakter før han testet positivt her.

LANG, LANG REKKE: I overkant av 100 biler deltok på paraden i Florida søndag Foto: Thomas Nilsson / VG

Kamp om latinamerikanske stemmer

Bilparaden VG fulgte søndag ble arrangert for å skape mer blest rundt Joe Biden i det latinamerikanske miljøet i Miami-Dade fylke, sør i Florida.

I 2016 fikk Hillary Clinton 30 prosentpoeng flere stemmer fra latinamerikanske velgere her enn hva Donald Trump fikk, men en meningsmåling for noen få uker siden viste at Biden bare hadde 17 prosentpoeng forsprang, ifølge Washington Post.

Det kan være helt avgjørende for å bikke vippestaten Florida i Trumps favør. I 2016 vant han staten med bare ett prosentpoengs margin. Akkurat nå leder Biden på meningsmålingene, men klarer Trump å ta enda flere velgere fra denne gruppen, kan det snu.

VIL HA MAKTSKIFTE: Daniella Ferrera er en av initiativtagerne til en forening for cubanere som støtter Biden. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Vi er her for å vise at Biden lytter til det latinamerikanske samfunnet her i Florida. Vi vet hva som er deres utfordringer i hverdagen. Og de er det mange av. Særlig etter coronaviruset som har rammet mange her hardt, sier Daniella Ferrera (22).

Hun er en av organisatorene bak paraden, som samlet flagg fra land som Peru, Cuba, Colombia, Ecuador og Bolivia i tillegg til det amerikanske flagget selvsagt.

– Det var helt fantastisk å se. Bare hør på den elektriske stemningen her, ropte hun gjennom munnbindet da bilene nådde enden av ruten, men tutingen på ingen måte var over.

Fikk du med deg? Uken da alt gikk galt

– Desinformasjon

Jose Castillo forteller at han er bekymret over meningsmålingene, men har en teori om hvorfor Biden har tapt terreng sammenlignet med Clinton for fire år siden:

– Det handler om desinformasjon. Mange her snakker ikke så godt engelsk, og det er lite god informasjon og nyheter å få på spansk.

Han sier at mange får sin informasjon fra Facebook, og så sprer det seg rundt i miljøet.

– Folk her stoler på hva venner og naboer sier, men det man finner der er ikke alltid til å stole på, sier Castillo.

Nylig skrev The Guardian også om hvordan spanskspråklige radiostasjoner i Miami-området sprer løgner som at Joe Biden vil bruker coronaviruset til å spre kommunisme i USA, og at Demokratene ønsker å ta folks frihet fra dem. Blant latinamerikanere som kanskje kom fra land som Cuba og Venezuela er det ting som kan høres skremmende ut.

– Slikt gjør meg redd, og vi ser mye av dette. Men det er derfor mamma og jeg er her i dag, for å vise at slikt må man ikke høre på, sier Castillo, som var 11 år gammel da familien dro fra Peru i søken etter et bedre liv.

Publisert: 05.10.20 kl. 11:28