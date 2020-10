Gledelig og viktig: Hyller fredsprisvinneren

Ukontroversiell, gledelig og veldig viktig er ord som går igjen. Gratulasjonene renner inn til vinner av Nobels fredspris, WFP, Verdens matvareprogram, fra norske politikere og humanitære organisasjoner.

Av alle gode kandidater var det FN-organisasjonen Verdens matvareprogram, den Nobelkomiteen Årsaken er at nødhjelp for å bekjempe sult er blitt enda viktigere grunnet coronaepidemien.

– Under coronaepidemien er sult blitt et stadig større problem. Dersom ikke FNs matvareprogram får den støtten som trengs, står verden overfor omfattende sultkatastrofer, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen i sin begrunnelse.

Direktør Henrik Urdal ved Fredsforsknings instituttet, PRIO, har lenge vært opptatt av viktigheten av det arbeidet Verdens matvareprogram gjør.

– Vi hadde organisasjonen øverst på vår liste over kandidater for to år siden, og vi gleder oss stort over årets fredsprisvinner, sier Urdal.

PRIO har et spesielt nært forhold til WFP s leder, David Beasley, en mann som står høyt i kurs på PRIO.

– Han er en dyktig og karismatisk leder som i en tid hvor organisasjoner sliter med økonomien, har klart å få økte bevilgninger til verden fattige. Aller viktigst er det kanskje at prisen støtter opp om internasjonalt samarbeid mellom stater, hvor koplingen mellom konflikt og sult trekkes fram. Dette er også en pris til beskyttelse av flyktninger, sier direktør Urdal.

JUBEL: David Beasley klarte å presse et millionbeløp i dollar fra president Trump. 10. desember til den karismatiske amerikaneren motta Nobels fredspris på vegne av Verdens matvareprogram. Foto: Frode Hansen

SV-leder Audun Lysbakken var raskt ut med å sende VG følgende melding:

– Dette er en klar melding om at vi ikke kan trappe ned det internasjonale engasjementet i krisetid. Kampen mot sult og for bærekraftig matproduksjon er en av våre viktigste fredsutfordringer, og derfor er dette en viktig pris, sier han.

Parlamentarisk leder i SP Marit Arnstad nominerte Verdens matvareprogram til årets fredspris:

– Dette er en fantastisk viktig pris for internasjonalt samarbeid og en sterk påminnelse om noen av de mest dramatiske problemene vi opplever i verdenssamfunnet, sier hun til VG.

Også Frp-leder Siv Jensen vil gratulere.

– Vi gratulerer Verdens matvareprogram med Fredsprisen. Organisasjonen gjør en viktig jobb for å få frem mat i konfliktområder. Mat er helt grunnleggende, særlig under krig og konflikt er mat det mest basale behovet, sier hun til VG.

– Koronapandemien har vist oss hvordan folk her hjemme har hamstret matvarer, da kan man bare tenke seg hvordan dette er i konfliktområder hvor tilgjengeligheten er mye mindre.

KAMP MOT SULT: Generalsekretæren i Norges Røde Kors, Bernt Apeland, er av de mange som ser Nobelprisen som viktig i kampen mot sult og konflikt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors mener tildelingen av Nobels fredspris til Verdens matvareprogram er viktig.

– Røde Kors gratulerer Verdens Matvareprogram (WFP) med Nobels fredspris 2020. Dette er en viktig pris, også fordi sult brukes som våpen i flere konflikter rundt i verden. Derfor er kampen mot sult også fredsarbeid, sier Apeland i en uttalelse.

Han beskriver prisen som en anerkjennelse til alle de menneskene som står i frontlinjen og deler ut mat i noen av de verste konfliktene i verden.

– Dessverre ser vi at sult blir brukt som våpen i konflikt. Konfliktene i Syria, Jemen og Sør-Sudan er eksempler på dette. Derfor er kampen mot sult også fredsarbeid, sier Apeland.

Kirkens Nødhjelp samarbeider tett med WFP – blant annet i Somalia og Malawi.

– WFP står i frontlinjen i kampen mot sult på vegne av oss alle. Det er en velfortjent anerkjennelse og en sterk støtte til internasjonalt samarbeid på en tid da dette er under press. KN har et stadig sterkere samarbeid med WFP om matsikkerhet og bærekraftig jordbruksutvikling i land der vi jobber. David Beasley er en sterk og karismatisk talsmann for verdens fattige i en tid da sultnøden dessverre er økende på grunn av pandemien, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

Det er kjempeflott at en så viktig internasjonal aktør som WFP får Fredsprisen. I sin begrunnelse understreker Nobelkomiteen at prisen skal anerkjenne betydningen av internasjonalt samarbeid, og det er vi i Amnesty veldig enige i. Organisasjoner som WFP bidrar til å beskytte menneskerettighetene til millioner mennesker. Vi trenger en sterk internasjonal orden og enighet om at internasjonal solidaritet er viktigere enn noen gang før, for at organisasjoner som WFP kan gjøre jobben sin og ivareta liv og menneskeverd, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International.

Verdens matvareprogram er en aktør som har gjort en kjempejobb i det stille i mange år for veldig mange mennesker. Det er flott at de får denne æren, sier Egenæs.

09.10.20

