fullskjerm neste MASSEGRAVER: I Malawis hovedstad Lilongwe har dødstallene steget raskt på kort tid i januar.

Lutfattige og uten vaksine: Graver massegraver

Tilgangen til vaksine er i beste fall flere måneder unna og behandling er kun tilgjengelig dersom andre pasienter dør eller skrives ut. Afrikanske land som Malawi er forsvarsløse mot viruset.

Vanligvis graves gravene for hånd ved kirkegården i Lilongwe. Men nå kommer det nye kister så hyppig at regjeringen har sendt veivesenets gravemaskiner for å bistå.

– Det oppleves dramatisk. Befolkningen er ekstremt redde. Det gjør sterkt inntrykk at to statsråder og flere fremtredende religiøse ledere i den katolske kirken har dødd, forklarer Håvard Hovdhaugen i Kirkens Nødhjelp på telefon fra hovedstaden i det afrikanske landet Malawi.

Malawi når sjelden frem i det norske nyhetsbildet, og når det nå skjer er årsaken nedslående: Det muterte coronaviruset fra Sør-Afrika har krysset grensen til det lutfattige landet, som har rundt 15 respiratorer til 18 millioner innbyggere.

HELSESENTER: Myndighetene i Malawi har i all hast åpnet et feltsykehus for å behandle pasienter med covid-19. Men både respiratorer og oksygen er mangelvare. Foto: AMOS GUMULIRA / AFP

Helsevesenet kollapser

– Helsevesenet var allerede ute av stand til å behandle andre sykdommer, og er nå fullstendig overbelastet. Den eneste måten pasienter kan få tilgang til behandling med oksygen på er dersom en annen pasient dør eller blir utskrevet, forklarer Hovdhaugen.

Selve dødstallene er ikke alarmerende høye, men i et land med antatt store mørketall er det utviklingen som skremmer:

Siden man begynte å telle er 540 bekreftet døde av covid-19. Av disse døde 189 mellom april og desember, og myndighetene følte de hadde en viss kontroll.

Så kom januar 2021, og så langt har 351 nye død på noen få uker. Derav behovet for massegravene.

SYR MUNNBIND: En mor og hennes datter i Lilongwe selger munnbind av tøy for å beskytte mot coronaviruset. Foto: AMOS GUMULIRA / AFP

Strenge tiltak er iverksatt, med den effekt at den svake økonomien har kollapset.

– De fleste her lever fra hånd til munn, fra dag til dag. De har ikke muligheten til å leve under lockdown, da kan de ikke sette mat på bordet. Samtidig skjønner alle at noe har skjedd med viruset, siden vi på kort tid har fått 20.000 smittede, forklarer Hovdhaugen.

Malawi er med på det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX, som litt forenklet innebærer at rike land bestiller vaksiner sammen med fattige land for å sikre et høyt antall doser, som så skal deles.

– Realiteten er at det ikke er noen vaksine tilgjengelig her før tidligst i månedsskiftet mai/juni. Og i beste fall får man da vaksine til 20 prosent av befolkningen.

PROTESTER: Vaksinetester skapte protester i Sør-Afrika i sommer. Foto: KIM LUDBROOK / EPA

Mutasjoner og raseri

Malawi er et eksempel på hva man frykter vil skje i mange fattige og lite utviklede land. Sør-Afrika, best utviklet i Afrika sør for Sahara, har hatt svært strenge restriksjoner på plass i lang tid for å hindre spredning.

Det har ikke vært nok til å stanse viruset: Over 1,4 millioner er smittet, og over 40.000 er døde.

I såkalte mellominntektsland som Brasil er en total katastrofe et faktum, med nær ni millioner smittede og 220.000 døde. I både Sør-Afrika og Brasil har viruset mutert, og blitt mer smittsomt og trolig mer dødelig enn den britiske mutanten vi sliter med her i Norge.

SØR-AFRIKA: Dette arkivbildet fra juli i fjor er fra en gravferd i Johannesburg. Også i Sør-Afrika har kirkegårdene måttet utvide grunnet covid-19 dødsfall. Foto: KIM LUDBROOK / EPA

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, forteller at organisasjonen får tilbakemeldinger om at befolkningen i fattige land er rasende over skjevfordelingen av vaksiner.

– COVAX er en god mekanisme, der avtaler om kjøp av vaksine gjøres samlet av rike og fattige land, slik at prisen blir lavere og produksjonen drives frem, sier Høybråten til VG.

– De rike landene skal etter intensjonen dele med de fattige, men så ser vi stedet et race der hvert land forsøker å sikre seg selv så mange doser som mulig. Vaksinene settes utelukkende i rike land. Urettferdigheten skaper et raseri, utdyper han.

Direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, beskrev i forrige uke vaksinefordelingen som en «moralsk katastrofe». Han viste til at det var blitt satt 39 millioner vaksinedoser i 49 høyinntektsland, men kun 25 enkeltdoser i ett lavinntektsland.

LAR SEG TESTE: Legemiddelgiganten AstraZeneca tester en vaksine i Soweto, Johannesburg. Over to tusen sørafrikanere har sagt ja til å være testpersoner. Foto: Jerome Delay / AP

Patentkrangel

I Sør-Afrika har det skapt sinne at landet var testland for vaksinen som AstraZeneca har utviklet. Demonstranter har anklaget legemiddelgiganten for å bruke fattige afrikanere som «laboratorierotter», uten å dele vaksinen i etterkant.

– Det som skjer er umoralsk, først brukes de som testpersoner, så får ikke befolkningen tilgang til vaksinen, sier lege og feltarbeider i Leger uten grenser, Erlend Grønningen til VG.

Sør-Afrika og India har begge krevd at patentrettighetene til coronavaksiner oppheves under pandemien, men har foreløpig ikke vunnet frem.

– Vi mener det er nødvendig å se bort fra patent i denne krisen, slik at kunnskap kan overføres til fattige land, og flere vaksiner kan utvikles, sier Grønningen.

– Rike land lager egne avtaler på siden av COVAX-samarbeidet, og soper til seg det som er av vaksiner. Vaksinenasjonalismen vil slå tilbake på oss selv, fordi da klarer vi ikke stanse et globalt virus, fortsetter han.

PS: Vaksinesamarbeidet COVAX har sikret at 2 milliarder vaksinedoser blir fordelt mellom verdens 92 fattigste land, men det er kun nok til å vaksinere 20 prosent av befolkningen i disse. Flokkimmunitet kan kun oppnås dersom minst 60 prosent av befolkningen er vaksinert