Nye videoer fra Kongress-stormingen: «Vi kommer, bitch!»

Nye videoer avslører flere skremmende detaljer fra Donald Trump-tilhengernes angrep på Kongressen. I en av dem roper en mann etter lederen for Representantenes hus, demokratenes Nancy Pelosi.

Nettstedet ProPublica har fått tilsendt rundt 500 videoer som ble postet på det sosiale mediet Parler av flere Trump-tilhengere under angrepet på Kongressen i Washington D.C. 6. januar.

Videoene gir et enda tydeligere bilde av det som skjedde i de rundt tre timene de var inne i Kongressen.

«Kan jeg snakke med Pelosi? Ja, vi kommer, bitch. Mike Pence? Vi kommer etter deg også, jævla forræder», sier én av dem mens han snakker inn i et telefonrør i en av gangene i landets nasjonalforsamling.

Mannens identitet er ikke kjent.

«I dag skal jeg se det»

Andre videoer viser inntrengere som nærmest oppfører seg som turister.

«Alle disse jævla årene jeg ikke kunne se dette. I dag skal jeg se det!», sier én, tilsynelatende uvitende om at bygningen normalt er åpen for publikum.

I et annet klipp kan du høre en kvinne på utsiden protestere høylytt da en mann slår inn et vindu inn til bygningen.

Denne onsdagen var politikerne i både Representantenes hus og Senatet opptatt med å godkjenne valgresultatet – til stor frustrasjon for enkelte Trump-tilhengere som har latt seg overbevise av Trump og hans leir om at Joe Biden egentlig ikke vant det amerikanske presidentvalget.

Foto: Skjermdump fra Parler/Pro Publica

Stor del av etterforskningen

Digitale videoer og bilder fra innsiden av kongressbygningen utgjør store deler av bevismaterialet som politiet nå går gjennom etter hendelsene, melder CNN.

FBIs feltkontor i Washington D.C. sier til kanalen at de har mottatt 200.000 tips med digital dokumentering. Mange av menneskene som deltok i stormingen, står selv bak videoklippene.

Ifølge Ifølge New York Times har etterforskningen de siste dagene sentrert seg mer og mer i retning høyreekstreme militsgrupper.

Flere personer knyttet gruppene Oath Keepers og Three Percenters er blitt pågrepet de siste dagene, skriver NTB.

Blant videoene ProPublica har fått tilgang til kan man også se en video av folkemengdens møte med politimannen Eugene Goodman.

Politimannen fikk dem med seg vekk fra der representantene i Kongressen oppholdt seg – og kan dermed ha forhindret at flere menneskeliv gikk tapt. Fem personer døde under angrepet på Kongressen.

«Disse folkene har ingen våpen», roper en av inntrengerne idet han er med på å presse Goodman bakover.

Foto: Skjermdump fra Parler/Pro Publica

«Dra dem ut etter håret»

Mange av inntrengerne gir i videoene uttrykk for at de ville ha tak i den demokratiske lederen i Representantenes hus Nancy Pelosi og visepresident Mike Pence.

«Heng Mike Pence» ble ropt i minst en av videoene som er publisert.

I opptakene kan du høre folk rope: «Hvor er de jævla forræderne? Dra dem ut etter håret» og «Hvor er møtet hen? Hvor teller de disse jævla stemmene?».

I noen av videoene kan man også se hvor vanskelig det var for Kongresspolitiet å stå imot mobben alene.

Et vitne forteller om den fatale skytingen av Ashli Babbit, uten å nevne at Babbit var i ferd med å storme inn gjennom en dør.

– De nektet i cirka fem minutter å frakte henne ned trappen ... De skjøt henne gjennom vinduet, sier mannen i videoen, mens han viser fram bilder han har tatt med mobiltelefonen.

I en video fra innsiden av bygningen kan man se et tosifret antall inntrengere i et mindre rom. «Ikke knus noe», sier én av dem. «Det er ikke derfor vi er her», sier en annen.

Videoene viser også hvem som var blant opprørerne – de fleste av dem ser ut til ha vært hvite menn. Samtidig kan man se og høre flere kvinner, både yngre og eldre.

En ung kvinne ser mobben storme den nedre veggen til kongressbygningen. «De klatrer opp veggen! Jeg skulle ønske jeg kunne gjort det – jeg tok ikke med meg skoene for å gjøre det», sier hun til dem rundt seg.

Like utenfor kongressbygningen sier en skjeggete mann i skinnjakke at han skal gå inn på innsiden igjen. I den ene hånden holder han et gjennomsiktig politiskjold, den andre mobilen som han filmer med.

– Jeg er den eneste med et skjold ... Hvis du noen gang tar over kongressbygningen ... husk å ta med et skjold. Du kan ikke få tak i det her noe sted, utenom fra hendene til politiet, sier han og gliser bredt.