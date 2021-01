forrige







fullskjerm neste TRAPPER OPP SIKKERHETEN: Onsdag denne uken får USA en ny president. I Washington D.C. er sikkerheten kraftig trappet opp.

Joe Bidens innsettelse: Frykt for angrep fra innsiden

WASHINGTON D.C. (VG) 25.000 soldater fra nasjonalgarden gjør sitt inntog i Washington D.C. før innsettelsen av Joe Biden. Alle skal granskes grundig av FBI.

Myndighetene i USA forbereder seg nå på væpnede opptøyer og mulige terroraksjoner fram mot innsettelsen av Joe Biden som landets nye president onsdag denne uken.

Han skal tas i ed rett foran den amerikanske kongressbygningen, som ble stormet av en rasende mobb onsdag 6. januar.

Den amerikanske hovedstaden er nærmest helt stengt søndag, tre dager før den store dagen. Rundt landemerkene Det hvite hus, National Mall og Capitol Hill er det stengt for trafikk og sperret av med betongblokker. Det er også militære kjøretøy og sikkerhetsposter bemannet av politi og nasjonalgarden.

Et hakk nærmere kongressbygningen må man gjennom sikkerhetskontroll med metalldetektor, og 500 meter unna trappene til bygningen er det helt stengt med høye gjerder og hundrevis av væpnede vakter.

Samtidig jobber myndighetene intenst med å kartlegge alt som kan gå galt under innsettelsen.

En av tingene myndighetene nå frykter, er ifølge AP og Washington Post et angrep fra innsiden – utført av en eller flere av dem som har fått i oppgave å ivareta sikkerheten under arrangementet.

Ifølge Washington Post kommer bekymringen etter at det er blitt avdekket at flere av menneskene som var involvert i den voldelige stormingen av Kongressen 6. januar hadde tilknytning til militæret.

FBI med bakgrunnssjekk

FBI er nå gang med å gjennomføre grundige bakgrunnssjekker av alle de 25.000 medlemmene av nasjonalgarden som kommer til Washington D.C. for å bidra under innsettelsen. Denne bakgrunnssjekken kommer i tillegg til bakgrunnssjekkene som allerede gjennomføres for medlemmene av USAs militære.

Nasjonalgarden er en naturlig del av sikkerhetsopplegget rundt amerikanske presidentinnsettelser, men i år vil de være over to ganger så mange soldater enn de vanligvis er, skriver AP.

Ifølge nyhetsbyrået har et par nåværende medlemmer av nasjonalgarden blitt pågrepet for å ha vært involvert i Kongress-stormingen 6. januar, men ingen av disse har noe med Bidens innsettelse å gjøre. Det er heller ikke funnet noe problematisk under bakgrunnssjekkene hittil.

– Ser på alle som er involvert

Ryan McCarthy, som er minister for hæren ved USAs forsvarsdepartement Pentagon, sier til AP at de er bevisste på at folk fra innsiden potensielt kan utgjøre en trussel.

Han sier at han har advart kommandører om å være på vakt mot problemer i egne rekker i dagene opp mot innsettelsen onsdag.

– Vi går gjennom prosessen kontinuerlig, og vi ser på alle som er involvert i denne operasjonen både to og tre ganger, sier han.

Ifølge nasjonalgarden har de gode rutiner for å identifisere mulige trusler i egne rekker.

– Dersom det er indikasjoner på at noen av våre soldater uttrykker ting som er ekstremistiske, sendes det enten over til politiet, eller så blir det håndtert internt umiddelbart, sier generalen Daniel R. Hokanson til AP.

Frykter angrep fra væpnet gruppe

Den aller største sikkerhetstrusselen under Joe Bidens innsettelse er imidlertid ikke et innside-angrep, men et angrep fra en utenforstående væpnet gruppe, opplyser USAs forsvarsdepartement etter en sikkerhets-generalprøve søndag.

De frykter også at noen vil klare å plassere ut eksplosiver i Washington D.C.

Nasjonalgarden vil derfor være bevæpnet under innsettelsen av Biden, skriver CBS.

– Amerikanske soldater skulle ikke trenge å bevæpne seg i møte med sine medborgere. Men det vi så var et angrep på demokratiet, sier demokraten Muriel Bowser, som er borgermester i Washington D.C., til kanalen på spørsmål om hvorvidt hun er bekymret over bevæpningen.

Ifølge Pentagon har myndighetene fått informasjon om at væpnede grupper planlegger protester i dagene opp mot innsettelsen, og muligens også etterpå.

Natt til mandag har det imidlertid gått svært rolig for seg i USA, og flere varslede protester er ikke blitt noe av, skriver Washington Post.

Det er Secret Service som har det offisielle ansvaret for sikkerheten ved arrangementer, men både FBI, lokalt politi og militæret er involvert.

– Dette er en nasjonal prioritet. Vi må lykkes. Vi vil sende en beskjed til alle i USA og i resten av verden om at vi kan gjøre dette trygt og fredelig, sier McCarthy ved Pentagon til AP.