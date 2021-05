VENTER: En pasient venter på få sengeplass på et sykehus i New Delhi i India. Foto: Altaf Qadri / AP

Vaksine-gjennombrudd i WTO: USA vil godta patent-unntak

President Joe Biden åpner nå for at fattige land kan få tilgang til flere covid-vaksiner. USA støtter et unntak fra produsentenes patent-rettigheter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dermed går Biden langt i å innfri kravet fra en rekke fattige land, og press fra tidligere verdensledere og nobelprisvinnere, om å se bort fra patentet slik at flere kan produsere livsviktige vaksiner mot covid19-viruset.

Norges WTO-ambassadør Dagfinn Sørli skal nå lede forhandlingene om dette videre i WTO-organet som forvalter patentrettigheter, TRIPS, hvor Norge har formannskapet.

– Det er veldig positivt at USA nå signaliserer at de vil engasjere seg for å finne en løsning som er mindre vidtrekkende enn forslaget som opprinnelig lå på bordet, og som det var stor uenighet om, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en melding til VG onsdag kveld.

Støtter unntak

VG rapporterte tidligere onsdag om vaksine-dramaet internt på WTOs plenumsmøte, og presset som er lagt på USA og EU - og på Norge, som altså har en nøkkelrolle i disse forhandlingene.

STØTTER FRITAK: President Joe Biden vil støtte et unntak fra patentbeskyttelsen av vaksinene, opplyste hans WTO-utsending i kveld. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES

Katherine Tai, som er USAs WTO-utsending, sa tidligere onsdag kveld at USAs nye signaler skyldes den ekstraordinære situasjonen med den dødelige pandemien:

– USA støtter tungt opp om beskyttelse av patenter. Men for å for slutt på denne pandemien støtter vi et unntak fra beskyttelsen av Covid-19 vaksiner, sa Tai i en uttalelse.

Målrettet

Den norske utenriksministeren sier at Norge vil fortsette arbeidet med et kompromiss i WTO, som har ambisjon om å fatte enstemmige beslutninger mellom medlemslandene:

– Dette vil kunne bli et begrenset og målrettet tiltak for å unngå at patenter er en mulig flaskehals. Men vi må fortsatt arbeide for å løse utfordringene knyttet til teknologioverføring, oppbygging av kompetanse og investeringer i produksjonskapasitet, sier Eriksen Søreide.

Nå venter man på at India og Sør-Afrika skal komme tilbake til WTO med et revidert forslag.

Beste nyheten

Også hjelpeorganisasjonene jubler:

– Dette er de beste nyhetene vi har fått på lenge, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette K. Westhrin til VG.

– Dette vil være en gamechanger for vaksineproduksjonen i verden. At Biden-administrasjonen nå støtter TRIPS-waiveren viser at de tar innover seg alvoret i pandemien og at man må gjøre ekstraordinære grep i en ekstraordinær situasjon, sier hun.