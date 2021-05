AVSPERRING: En kvinne ble funnet drept i Durango fredag. Foto: Colorado Parks and Wildlife

Fant menneskerester i bjørn mistenkt for å ha drept kvinne

Viltmyndighetene i Colorado fant levninger i magen på to svartbjørner som antas å ha tatt livet av en 39-årig kvinne.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Fredag ble en 39-årig kvinne funnet drept i Durango sørvest i Colorado nær grensen til New Mexico.

Hun ble meldt savnet av kjæresten etter ikke å ha kommet hjem fra tur med hundene, og det var kjæresten selv som fant kroppen hennes under en leteaksjon, opplyser Colorado Parks and Wildlife (CPW) i en pressemelding.

les også Dylan (19) våknet da en bjørn glefset over hodet hans

Også politiet i La Plata er involvert i etterforskningen.

Skog- og viltmyndighetene ble tilkalt og opplyser at de fant «tegn på at kroppen var spist av og rikelig med bjørneavføring og hår på åstedet». En hundepatrulje ble tilkalt og fant raskt en svartbjørn-binne med to ettårige bjørnunger. Disse ble avlivet og sendt til videre undersøkelser.

Fant levninger

I binna og den ene ungen ble det funnet menneskelige rester i fordøyelsessystemet, melder CPW i en pressemelding. Kvinnen ble obdusert tirsdag og vil få offisiell dødsårsak etter det.

– Våre tanker og bønner går til kjæresten, familien og venner til kvinnen vi mistet i denne tragiske hendelsen, sier regionsjef i CPW, Cory Chick.

les også 16-åring drept av bjørn i Alaska

– Vi kan ikke fastslå med sikkerhet hvordan eller hvorfor dette angrepet fant sted, men det er viktig at folk ikke legger skyld på kvinnen for denne ulykkelige hendelsen, sier han.

Regionsjefen opplyser at bjørneangrep er ekstremt sjelden. De har bare registrert tre dødelige bjørneangrep i delstaten – i 1071, 1993 og 2009.

Måtte avlives

Likevel mener han det var nødvendig å avlive disse bjørnene.

– Når en bjørn skader eller spiser mennesker, tar vi ikke sjansen på at det kan skje noen andre. Bjørner vender tilbake til matkilder om og om igjen. En bjørn som mister frykten for mennesker er et farlig dyr. Og denne binna lærte ettåringene sine at mennesker er en kilde til mat, ikke noe å frykte og unngå, melder Chick.

les også Hvithaien hoppet opp i fiskebåten!

Viltmyndighetene oppfordrer alle i område til å ta forholdsregler og være «bjørnebevisst».

Det er anslått at mellom 17.000 og 20.000 svarbjørner holder til i Colorado. De siste to årene har CPW fått 879 meldinger om bjørner som har brutt seg inn i bosteder eller garasjer.