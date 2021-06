INTERESSANT SKALLE: En virtuell rekonstruksjon viser den svære skallen som har ligget gjemt i en brønn i Kina i 85 år. Forskere mener «dragemannen» kan være vår nærmeste slektning. Foto: XIJUN NI / EUREKALERT!

Funn av kjempeskalle i Kina – forskere hevder «dragemannen» er en hittil ukjent menneskeart

23 centimeter lang og mer en 15 centimeter bred – så stor var skallen til «dragemannen» som levde for rundt 146.000 år siden. Nå tror forskere at skallen kan gi etterlengtede svar om menneskets evolusjon.

Av Pernille Solheim

Hodekraniet ble først funnet i Kina for rundt 85 år siden, men senere gjemt i en brønn. Siden 2018 har det blitt studert, og konklusjonen kom i form av tre forskningsartikler publisert i The Innovation fredag.

Analyser av kraniet har ifølge kinesiske forskere avdekket en ny gren av menneskets familietre – dragemannen eller Homo longi – som noen mener kan komme til å utfordre vedtatte sannheter om Homo sapiens’ opprinnelse.

De tror nemlig at Homo longi kan være det moderne menneskets nærmeste slektning.

Tilnavnet dragemannen har den eldgamle skallen fått på grunn av stedet den ble funnet: i byen Harbin i Drageelvregionen nordøst i Kina.

Passende nok har dragemannen også en svær munn, utstikkende pannekam, dyptsittende øyne og en klumpete kjempenese.

DRAGEMANN: En illustrasjon viser hvordan den eldgamle skallens eier kan ha sett ut. Noen forskere mener ham kan stamme fra en ny art – Homo longi – og at denne er en nærmere slektning av det moderne mennesket enn neandertalerne. Foto: CHUANG ZHAO / EUREKALERT!

Det anslås at mannens hjerne var rundt syv prosent større enn en gjennomsnittlig menneskehjerne.

Forskerne mener dragemannens anatomiske trekk ikke kan finnes igjen hos noen andre menneskearter, og konkluderer derfor med at den kan være en selvstendig art av mennesker.

I tillegg mener forskerne at den påståtte nye arten er en nærmere slektning av moderne mennesker enn neandertalere, skriver The Guardian.

Andre forskere er mer forsiktige i sine konklusjoner. Det er likevel bred enighet om at funnet kan bidra til å rekonstruere menneskets familietre og gi utfyllende svar på hvordan menneskeslekten har utviklet seg.

– Det er veldig sjeldent å finne et fossil som denne, med et ansikt som er såpass intakt. Man drømmer om å finne den slags, sier paleoantropolog ved University of Wisconsin-Madison John Hawks til The New York Times.

Det var en kinesisk arbeider som først fant skallen i 1933. Han valgte å gjemme skallen i en brønn, trolig for å hindre at den japanske okkupasjonsmakten skulle få fatt i den.

Arbeideren holdt tett om funnet frem til 2018, da han like før sin død fortalte et familiemedlem om skallen og hvor de kunne finne den.

Familien ga så den minst 146.000 år gamle skallen til Hebei GEO-universitetets geovitenskapelige museum.

MULIG NÆR SLEKTNING: Slik kan dragemannen ha sett ut, ifølge en rekonstruksjon. Mannens hodeskalle er blant de best bevarte av menneskelige fossiler. Foto: CHUANG ZHAO / EUREKALERT!

Ikke nødvendigvis en ny art

I dag eksisterer kun én menneskeart – Homo sapiens. Dragemannen anslås å være mellom 146.000 og 309.000 år gammel, og i løpet av den tiden eksisterte flere menneskearter på jorden – blant andre Homo erectus, Homo naledi og Homo floresiensis.

Det er tidligere gjort lignende funn i Kina, som har blitt hevdet å koble asiatiske folk til deres evolusjonære forfedre.

Forskerne har sammenlignet dragemannen med 54 andre menneskefossiler og funnet at den har likhetstrekk med en kjeve funnet i Tibet, antatt å stamme fra Homo denisova, og at den særlig ligner på en kraniedel som ble funnet i Dali i Kina i 1978.

Mens forfatterne bak de forskningsartiklene om dragemannen mener denne utgjør sin egen art – Homo longi – mener andre at han kan tilhøre den samme som skallen fra Dali eller kjeven fra Tibet.

– Da jeg først så bildet av fossilet, tenkte jeg at nå vet vi endelig hvordan denisovanere ser ut, sier Phillipp Gunz, paleoantropolog ved Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Leipzig til The New York Times.

Dette synet deler blant annet paleoantropolog Karen Baab ved Midwestern University i Arizona.

– Harbin (dragemannen journ.anm.) forstås bedre som denisovaner, sier hun.

KINESISKE FOSSILER: Bildet viser sammenligning av fossiler av kranier fra Peking-mannen, Maba, Jinniushan, Dali og Dragemannen – alle funnet i Kina. Foto: KAI GENG / EUREKALERT!

Funn av fossiler har gitt forskere mye kunnskap om menneskets utvikling, men evolusjonspuslespillet legges fortsatt. Særlig mangler forskere kunnskap om mennesker i Øst-Asia rundt tiden da dragemannen levde.

Nå håper forskere at dragemannen kan bidra til å fylle disse hullene.

– Det viktige er anerkjennelsen av en tredje menneskeart i Øst-Asia, med sin egen distinkte kombinasjon av trekk, sier Cristopher Stringer, paleoantropolog ved Naturhistorisk museum i London og medforfatter av to av tre artikler om dragemannen.

Fremover skal forskerne forsøke å analysere DNA fra kraniet og gjennomføre nærmere undersøkelser av kraniets innside – med bihuler, ører og hjerneform.

– Det kommer til å bli et mer komplisert narrativ.