Sveriges statsminister Stefan Löfven går av

Mandag formiddag melder statsminister Stefan Löfven at han går av. Han hadde frist til midnatt med å avgjøre om han skulle gå av eller utlyse nyvalg.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag morgen varslet den svenske statsministeren pressekonferanse fra klokken 10.15.

Löfven sier der at han ikke vil kalle inn til nyvalg bare ett år før vanlig valg.

Det betyr at Riksdagens «talman», tilsvarende stortingspresident, Andreas Norlén skal kalle inn statsministerkandidater for å finne nytt regjeringsgrunnlag.

Valgte det som kan gå raskest

– Landets beste må gå først, det har alltid vært, er og kommer til å være min prioritet. Jeg tror det svenske folket forventer at vi som fikk tilliten også tar ansvar for å løse denne situasjonen. Med ett år igjen til ordinært valg og med hensyn til den spesielle situasjonen vi er i, vil vi ikke lyse ut nyvalg, sier Löfven.

– Jeg bestemte meg over helgen. Dette er den vanskeligste politiske avgjørelsen jeg har tatt, sier han.

Han understreker at han ikke synes noen av de to alternativene er gode, men at han velger å gå av fordi det da kan gå raskere enn om det utlyses nytt valg.

STORT VALG: Statsminister Stefan Löfven 21. juni. Foto: Anders Wiklund / TT NYHETSBYRÅN

Avgjørelsen kommer etter at det ble flertall for mistillit mot Löfven forrige mandag.

Norlén har fire sjanser. Dersom ingen av de fire statsministerkandidatene han legger fram får flertall, må det holdes nyvalg innen tre måneder.

Det er ingen grense for hvor lenge Norlén kan forsøke å finne et styringsdyktig flertall. Men Norlén har sagt at det i så fall skal gjøres så fort som mulig.

Löfven: – Jeg står til disposisjon

– Min vurdering er at det svenske folk ikke ønsker et nyvalg akkurat nå. Vi må ikke glemme at vi fremdeles er i en pandemi, sier Löfven.

Han avviser at det finnes noen ferdig forhandlet avtale på bordet.

– Nei, men det pågår dialoger hele tiden, og jeg står til disposisjon, sier Löfven.

På spørsmål om hvordan talmannen skal lykkes med å finne et regjeringsgrunnlag når ikke Löfven har lykkes, svarer han:

– Det er sånn grunnloven er skrevet. Etter det forrige valget jobbet vi i fire måneder for å få til en regjering og så forbi våre ideologiske vurderinger for å samarbeide. Siden da har Vänster sammen med høyrepartiene laget et midlertidig allianse. Samtidig har Vänster sagt at de vil ha meg som statsminister, og det synes jeg er verdt å prøve.

Hadde to alternativer

Etter mistillitsflertallet, hadde Löfven to valg.

1. Siden Löfven gikk av, blir det «talman» Andreas Norlén som skal kalle inn statsministerkandidater for å finne nytt regjeringsgrunnlag.

I Norge er det kongen som har denne rollen, men i Sverige er det talmannen – tilsvarende vår stortingspresident.

En ny regjering må ha støtte fra 175 av Riksdagens 349 mandater.

2. Löfven kunne også velge å kalle inn til nyvalg. Da måtte det kjøres valgkamp og bli avholdt valg innen tre måneder.

Utleiemarkedet i sentrum

Krisen denne gang skyldes en utredning om liberalisering av utleiemarkedet – punkt 44 i den såkalte Januaravtalen (se faktaboks for mer informasjon).

Januaravtalen * Den såkalte januaravtalen ble inngått med opposisjonspartiene Centerpartiet og Liberalerna for å sikre at dagens regjering kunne tiltre. * Ett av de 73 punktene i avtalen, punkt 44, handler om liberalisering av husleiereguleringen og utredning av frislipp av leieprisene. * Januaravtalen skulle sørge for at Vänsterpartiet ikke fikk påvirke den politiske retningen. Samtidig krevde den at partiet ikke stemte mot innsettelsen av regjeringen. * Vänsterpartiet motsatte seg først dette, men avsto fra å blokkere innsettelsen mot løfter om at avtaler og reformer fra samarbeidsperioden ikke skulle reverseres. * Vänsterpartiet varslet allerede i 2019 at de ville stille mistillitsforslag dersom enkelte av forslagene i januaravtalen ble gjennomført. Kilde: TT, AFP, Januaravtalen Vis mer

Löfven påpekte forrige mandag at det ikke finnes noen felles enighet blant de fire partiene bak mistillitsforslaget.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna og Moderaterna støttet mistillitsforslaget fra Vänsterpartiet, og de utgjorde 181 av Riksdagens 349 mandater.

– Sverige befinner seg i en veldig vanskelig parlamentarisk og politisk situasjon, sier Löfven på pressekonferansen.

Löfven tiltrådte som statsminister i 2014 og har hatt mindretallsregjering med mye motstand siden.