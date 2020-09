Etterforsker knivangrep i Paris som mulig terror

Minst to personer er skadet etter et knivangrep i den franske hovedstaden.

Minst to personer er alvorlig skadet etter et knivangrep i Paris fredag, og en mistenkt gjerningsperson er anholdt av fransk politi.

Det ble tidligere meldt at fire personer var skadet. Det ble senere nedjustert til to.

De to skadede er ifølge Le Monde ansatte ved nyhetsbyrået Premières Lignes. Det opplyser produsent Luc Hermann.

Ingen av dem skal være journalister, men jobber med produksjon og postproduksjon av film, sier han til Le Monde.

Ifølge Variety er Première Lignes selskapet som produserte HBO-dokumentaren om Charlie hebdo-angrepet: «Three Days of Terror» .

— To kolleger tok en røyk i gaten utenfor bygget. Jeg hørte skrik. Jeg gikk til vinduet og så kollegene mine dekket av blod bli forfulgt ned gaten av en mann med en machete, sier en kvinnelig ansatt i Premières Lignes til AFP

En person med spor av blod på klærne ble stoppet rundt 12.45 ved operahuset Bastille. Vedkommende kan være en av de mistenkte, melder Le Figaro.

Myndighetene har åpnet etterforskning av drapsforsøk og mulig terrorhandling, opplyser den franske avisen.

Den ene ble sett forsvinne på T-banen mens den andre antatte medhjelperen befant seg på gateplan nær åstedet i 11. arrondissement.

Rundt 13.30 ble en andre mistenkt anholdt av politiet i nærheten av T-banestasjonen Richard lenoir. De to er satt i varetekt, ifølge Le Figaros kilder.

Begge er nå arrestert.

SPERRET AV: Bevæpnede politistyrker søker etter mistenkte

Store politistyrker er ute i gatene og politiet spesialstyrke er på plass. Gaten Nicolas-Appert, der Premières Lignes ligger, er sperret av, og ifølge AFP er flere dusin politibetjenter på stedet.

Folk i området har blitt bedt om å holde seg innendørs, og skolene i nærområdet har stengt dørene og holder elevene inne, ifølge Paris-ordfører Ariel Weil.

Knivstikkingene fant sted tett ved de tidligere lokalene til Charlie Hebdo, som ble utsatt for et terrorangrep i 2015.

Det bekrefter den franske statsministeren Jean Castex i en melding på Twitter.

– Det har vært et knivangrep nær de tidligere lokalene til Charlie Hebdo. Jeg dro straks til Place Beavau for å få oversikt over situasjonen med innenriksminister Gérald Darmanin, skriver Castex.

Det er satt krisestab ved innenriksministeriet.

To politikilder sier til Reuters at det ble funnet et knivvåpen ved åstedet, men det er uklart hvorvidt det er snakk om en machete eller en kjøttøks.

Det ble også funnet en mistenkelig pakke utenfor de gamle lokalene til satiremagasinet, og det ble satt opp politisperringer rundt området melder Reuters.

Bombegruppen har bekreftet at den mistenkelige pakken ikke inneholdt eksplosiver, ifølge Le Monde.

Rettsaken mot flere av dem som angivelig skal ha medvirket til angrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015 hvor 12 personer ble drept, startet for 14 dager siden. Hvorvidt det er sammenheng mellom rettsaken og angrepet fredag er ukjent.

Så langt vites ikke hva motivet for angrepet er.

