SPERRET AV: Bevæpnede politistyrker søker etter mistenkte

En tatt av politiet etter knivangrep i Paris

Minst fire personer er skadet etter et knivangrep i den franske hovedstaden.

Oppdatert nå nettopp

To personer er på rømmen etter at flere personer ble skadet i et knivangrep øst i Paris, opplyser politiet ifølge nyhetsbyrået AP.

Den ene ble sett forsvinne på T-banen mens den andre antatte medhjelperen befant seg på gateplan nær åstedet i 11. arrondissement.

En person med blod på klærne ble stoppet rundt 12.45 ved L'Opera Bastille. Vedkommende kan være en av de mistenkte, melder Le Figaro.

Politiet omtaler vedkommende som en mistenkt.

Store politistyrker er ute i gatene og politiet spesialstyrke er på plass.

Folk i området har blitt bedt om å holde seg innendørs, og skolene i nærområdet har stengt dørene og holder barna inne.

Ifølge franske medier er to ofrene kritisk skadet.

Knivstikkingene fant sted i nærheten av de gamle lokalene til Charlie Hebdo, som ble utsatt for et terrorangrep i 2015.

Det bekrefter den franske statsministeren Jean Castex i en melding på Twitter.

– Det har vært et knivangrep nær de tidligere lokalene til Charlie Hebdo. Jeg dro straks til Place Beavau for å få oversikt over situasjonen med innenriksminister Gérald Darmanin, skriver Castex.

Innenriksminister Gérald Darmanin er på plass ved Elysée-palasset, hvor de har satt krisestab, skriver Le Figaro.

To politikilder sier til Reuters at det ble funnet et knivvåpen ved åstedet, men det er uklart hvorvidt det er snakk om en machete eller en kjøttøks.

Det er også funnet en mistenkelig pakke utenfor de gamle lokalene til satiremagasinet, og det er satt opp politisperringer rundt området melder Reuters.

Rettsaken mot flere av de som angivelig skal ha medvirket til angrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo startet for 14 dager siden.

Saken oppdateres

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 25.09.20 kl. 12:52 Oppdatert: 25.09.20 kl. 13:17