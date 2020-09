TEST: Medisinsk personell på flyplassen i Helsinki venter på å teste passasjerer 3. august. Foto: RONI REKOMAA / Lehtikuva

Nye reiseråd fra FHI: Flere regioner blir «røde» – ingen endringer for land

FHI anbefaler at ytterligere tre nordiske regioner blir røde – blant annet den finske hovedstaden.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag kveld anbefaler FHI at enda flere nordiske regioner blir røde.

Blekinge län og Södermanlands län i Sverige og regionen Helsinki og Nyland i Finland er nå over kravet på 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

FHI anbefaler derfor å farge disse områdene røde. Det vil si at du må i karantene hvis du reiser fra:

Blekinge (57,7)

Södermanland (20,8)

Helsinki og Nyland (34,5)

Ingen land har bikket over eller under kravet for gjenåpning den siste uken.

En region åpnes

Den finske regionen Paijänne-Tavastland er den eneste som denne uken oppfyller kravet til gjenåpning. Derfor anbefaler FHI nå å farge den gul, og dermed oppheve karanteneplikten.

Dersom regjeringen følger rådene vil endringene tre i kraft fra og med midnatt, natt til lørdag 3. oktober.

I forrige uke ble Island og Litauen «røde». Dermed er kun Latvia, Liechtenstein, Grønland og Kypros fullstendig «gule».

FHI anbefaler at reisende fra Norge må i karantene i Finland.

Hva betyr det å være rødt? Regjeringen har satt en grense på 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste 14 dager. Land som stiger over dette, kan bli farget røde. Alle som kommer derfra må i karantene.

Hvordan bestemmes det? FHI gir råd til regjeringen, som så vedtar og bestemmer hvilke land/regioner som skal farges røde/gule. FHI gir hver uke råd om noe bør farges rødt og stenges. Men åpninger (altså å farge noe gult) vurderes bare annenhver uke.

Publisert: 29.09.20 kl. 19:46 Oppdatert: 29.09.20 kl. 20:09

Mer om Coronaviruset Reiseråd Karantene Helsinki Finland