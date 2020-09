I POLEN: Igor Stankevitsj (44) sammen med en hviterussisk venn i Warszawa, og døtrene Katja (17) og Anastasia (17) Foto: Privat

De flyktet fra Hviterussland

President Lukasjenkos jerngrep på innbyggerne har fått hviterussere til å forlate hjemlandet til fordel for tryggere liv i andre europeiske land.

Nå blir ikke opposisjonen bare kneblet.

Etter presidentvalget der Aleksandr Lukasjenko (65) nok en gang erklærte seg som vinner, blir de som taler mot makten i «Europas siste diktatur» banket opp av politiet, truet på livet, kastet i fengsel, bortført eller forsøkt utvist av landet med makt.

Avgjørelsen om å flykte fra hjemlandet ble tatt over natten for Igor Stankevitsj (44).

Oppringt av politiet

Den uavhengige journalisten og menneskerettighetsforkjemperen hadde vært med i fredelige demonstrasjoner andre uken av august, og endte som så mange andre likesinnede i fengsel.

– Mens de holdt meg og slo meg, det var 11. og 12. august, følte jeg ikke frykt. Jeg var innom sykehuset for å få sjekket sårene etter julingen. Etter halvannen time fikk jeg en telefon fra politiavdelingen der jeg ble torturert, med en invitasjon til å snakke med etterforskeren. Først da ble jeg redd. Veldig redd, fordi jeg innså at jeg kunne bli arrestert igjen, og at da ville jeg bli slått i hjel, sier Igor Stankevitsj til VG.

FAMILIE PÅ FLUKT: Igor Stankevitsj (44) sammen med døtrene Katja (17) og Anastasia (17). Foto: Privat

Flyktet i frykt

Den 44 år gamle familiefaren Stankevitsj løy til politiet om at han befant seg i utenbys, og lovte å komme til stasjonen dagen etter.

Det han heller gjorde, var å pakke det viktigste han eide i store kofferter, og forberede tvillingdøtrene sine på å forlate landet. Da de pakket bagasjen var det med frykt for sitt eget liv.

– Jeg slo av telefonen etter episoden på sykehuset, og løp hjem til huset mitt for å pakke. På veien ba jeg døtrene mine om å sjekke om det var politimenn, fremmede eller biler med fargede vinduer utenfor. Heldigvis var det ikke det. Vi satte oss på bussen og dro til Polen, sier han.

Hjulpet av likesinnede

Da Igor og jentene hans kom frem viste det seg at de måtte tilbringe to uker i karantene på grunn av coronasituasjonen.

– Jeg bestemte meg for at to ukers karantene i Polen er bedre enn to dager i Lukashenkas fengsel, sier 44-åringen til VG.

Ved ankomst til Polen fikk de hjelp til finne et sted å sitte i karantene, i en landsby, og etter det flyttet de til Warszawa. I hovedstaden traff de andre bekjente, tidligere politiske utvandrere fra Hviterussland som forlot landet etter valget i 2006 og 2010. De fikk husly og støtte.

– Nå har de opprettet senter for hviterussisk solidaritet og hjelper de som flykter fra Hviterussland. Jeg har blitt en av dem, sier Igor til VG fra Warszawa.

NYTT LIV: Igor Stankevitsjhar fått god hjelp av bekjente til å etablere seg i Polen. Foto: Privat

Polen ønsker velkommen

Denne uken var opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja på besøk i Polen fra sitt eksilhjem i Litauen.

Der møtte hun Polens statsminister Mateusz Morawiecki i en villa i Warszawa. Han overrakte henne nøklene til det som skal bli et nytt «Hviterusslands hus» i den polske hovedstaden.

For det er mange av Igors landsmenn som har sett seg nødt til å forlate landet nå. Litauen og Polen hadde allerede en betydelig andel hviterussiske innbyggere, og denne siste måneden har det strømmet til mange flere.

MØTE: Polens statsminister Mateusz Morawiecki i Warszawa sammen med opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja denne uken. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

– Forfølges av KGB

Ifølge den norske Helsingforskomiteen flyktet det minst ti hviterussere daglig over grensen til nabolandene den første tiden etter valget, men nå sier organisasjonens lokale samarbeidspartnere at de kan være så mange som 100 daglig.

– Noen forlater landet fordi utsiktene på arbeidsmarkedet og i økonomien er dårlige når det er så ustabilt politisk. Men de mest aktive, de som har vært utsatt for vold og tortur, er registrert av KGB. Og påtalemyndigheten forfølger dem som har prøvd å levere klage på slike overgrep, sier Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, til VG.

EU støtter

I Polen er statsministeren klar på at han støtter hviterusseres kamp for mer frihet i hjemlandet.

– Vi ønsker at alle hviterussere finner sitt sanne hjem i Hviterussland. Men denne kampen må føres fra et sted. Alle som ønsker å føre denne kampen, vil få støtte fra EU og fra den polske staten, lovet Morawiecki, ifølge NTB.

EU er blant dem som sammen med opposisjonen i Hviterussland ikke anerkjenner det offisielle resultatet.

Tikhanovskaya takket den polske statsministeren for å ha ønsket henne og de mange hviterusserne som nå har kommet til landet, velkommen.

DEMONSTRERTE: Alexey Yevtushik (35) deltok på demonstrasjoner i Minsk etter valget. Det fikk store konsekvenser for han. Foto: Privat

Torturert

Litauen er et annet naboland som mange hviterussere har valgt å reise til nå.

Alexey Yevtushik (35) har nå vært i Litauens hovedstad i to uker, etter å ha opplevd grusomme ting i hjemlandet.

– De plukket meg opp i en tom gate den 10. august. Et sted utenfor byen ble jeg banket, torturert og ydmyket i tre dager. Jeg så andre bli torturert og kanskje drept utenfor vinduet. Noen ble løslatt med alvorlige skader. Selv kunne jeg ikke gå til legen fordi de fulgte etter meg og jeg måtte gjemme meg, sier Yevtushik til VG.

Den 26. august flyktet han til Vilnius under et påskudd av at han skulle jobbe som støper der. Han hadde pairer som bekreftet dette.

– Nå prøver jeg å slå meg ned i Vilnius og få innvilget opphold her, sier 35-åringen til VG.

Bedre fremtid

Igor i Warszawa sier han er uendelig takknemlig over hjelpen han og døtrene har fått etter de kom til Polen.

Samtidig som han engasjerer seg så godt han kan i protestene i hjemlandet fra Polen, leter han etter en jobb og forsøker skaffe 17-åringene plass ved et polsk universitet.

– Jeg tror dette kan bli en god, ny start for dem. Etter hvert kan de selvfølgelig bestemme selv hvor de vil bo, men Hviterussland er i hvert fall ikke et trygt sted nå, sier familiefaren.

Publisert: 13.09.20 kl. 06:57

