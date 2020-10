VIL ENDRE LOVEN: Nils Christian Nordhus. Foto: Nilas Johnsen, VG

Vil hente hjem IS-kvinners barn

Folkerettsekspert Mads Harlem og advokat Nils Christian Nordhus jobbet for å hente hjem den norske IS-kvinnen og hennes to barn. Nå skal de bistå Redd Barna med å hjelpe flere norske kvinner og barn i Syria.

Forholdene i den syriske gigantleiren al-Hol, der konene til slagne IS-krigere holdes internert med sine barn, er blitt enda farligere de siste månedene. Nylig bekreftet sjefen for leirene der IS-kvinnene holdes at et stort antall utenlandske kvinner flyttes med makt ut av al-Hol, som et sikkerhetstiltak.

Tre norske kvinner, som har til sammen tre barn som kan få norsk statsborgerskap, har det siste året vært internert i al-Hol. Dersom de overføres skal de ifølge VGs opplysninger etter planen sendes til Roj-leiren, der det allerede sitter én norsk kvinne med ett barn.

Norske hjelpeorganisasjoner, FN og de kurdiske selvstyremyndighetene har gjentatte ganger det siste året bedt den norske regjeringen hente de norske barna hjem.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

Juridisk kartlegging

Redd Barna mener disse kvinnenes barn har rett på bistand fra norske myndigheter, og at barna kan ha krav på hjelp selv dersom mødrene ikke har bedt UD som såkalt «konsulær bistand».

– Vårt utgangspunkt er at de norske barna lever i en uholdbar situasjon i de syriske leirene. Vi ønsker å kartlegge det juridiske ansvaret som norske myndigheter har overfor disse barna, sier direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes til VG.

– Formålet er at vi ønsker å styrke beskyttelsen norske barn i områder med krig og konflikt har. Vi mener at både barnevernsloven og lov om utenrikstjenesten bør være tydeligere på hvilket ansvar norske myndigheter har for disse barna, fortsetter hun.

Fylkesnes forklarer at de henvender seg til advokat Nils Christian Nordhus og folkerettsekspert Mads Harlem fordi de to jobbet med å hente hjem en norsk IS-kvinne (29) og hennes to barn.

REDD BARNA: Gunvor Knag Fylkesnes Foto: Nora Lie

Jobbet med hjemhenting

I forkant av hjemhentingen jobbet Nordhus og Harlem i kulissene med politiske møter og juridiske vurderinger. Det er ikke avgjørende at kvinnene ber om hjelp for seg og sine barn, argumenterer de to.

– For det første kan vi ikke være sikre på at kvinnene har kunnet ta en fri og informert beslutning om sine rettigheter og plikter, ettersom forholdene i leiren er så ekstreme, sier Nordhus.

– Og for det andre så kan Norge uansett ha et juridisk ansvar for å hjelpe dem, fortsetter han.

– Men disse kvinnene har jo ikke uttrykt noe ønske om å hentes hjem. Hvorfor engasjerer du deg i deres sak?

– Vi har påtatt oss oppdraget fra Redd Barna med utgangspunkt i hensynet til barna. Arbeidet mitt med den forrige saken ga meg innblikk i hvor ille forholdene er i al-Hol. Ingen barn bør vokse opp under slike forhold, så vi er veldig glad for å kunne bistå, sier Nordhus.

FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre Aisha Shezadi, som har ett barn; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn. Foto: VG/Privat

Kartlegger Norges ansvar

Folkerettsekspert Mads Harlem er advokatfullmektig ved advokatfirmaet Nordhus & Aarø, og vil fokusere på hvilket ansvar Norge har etter Internasjonal humanitærrett (IHR), som i hovedsak er nedfelt i Genève-konvensjonene og internasjonal sedvanerett.

– Vi vil kartlegge hvilket ansvar Norge har for å repatriere norske borgere og særlig barn fra et område med væpnet konflikt. Vi mener at Norge her kan ha et større ansvar etter IHR enn det som til nå har kommet frem i debatten. Det gjelder særlig i forhold til syke og sårede som ikke kan få hjelp i nærområde og i forhold til barn, forklarer Harlem.

Utenriksdepartementet kan ikke svare på VGs spørsmål om de norske IS-kvinnene vil bli flyttet internt i Syria; og påpeker at så lenge ingen av kvinnene har bedt om konsulær bistand, så vil de heller ikke bli oppsøkt av UD.

– De gjenværende norske kvinnene som er i leire i Syria har ikke bedt norske myndigheter om bistand til å returnere til Norge. Av hensyn til taushetsplikten i konsulære saker kan vi hverken bekrefte eller avkrefte VGs opplysninger om flytting internt i Syria, sier kommunikasjonssjef i UD, Trude Måseide til VG.

BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Foto: Harald Henden

Er bekymret

I et intervju med VG nylig, uttrykte utenriksminister Ine Eriksen Søreide dyp bekymring over situasjonen i de syriske leirene, men understreket at så lenge de gjenværende norske kvinnene som er i leire i Syria ikke har bedt norske myndigheter om bistand til å returnere til Norge, så kan ikke UD hente ut barn uten foreldrenes tillatelse.

Hun oppfordret samtidig slektninger i Norge til å ta kontakt med UD, slik at hver sak kunne bli vurdert.

– Norske myndigheter har tidligere oppfordret de som er i området og som ønsker konsulær bistand til å etablere kontakt med utenrikstjenesten, gjerne gjennom internasjonale humanitære organisasjoner som er til stede i leirene, sa Eriksen Søreide.

Publisert: 06.10.20 kl. 07:58