DREPT: Marija Pirogova satt i «folkerådet» i Donetsk og ble derfor satt på sanksjonslistene i Vesten.

Ukrainsk kvinne drept - æret av Vladimir Putin

Ukrainske Marija Pirogova (29) var politiker på russernes side i Donbas. Denne uken ble hun drept. President Vladimir Putin ærer henne med en tapperhetsorden.

Det kommer frem på Kremls hjemmeside.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjennom hele krigen sagt at «forrædere» vil stå til rette for sine handlinger, før eller siden.

VG har tidligere fortalt om ukrainere som har samarbeidet med russerne, blir drept etter tur.

I russiske medier blir Ukrainas væpnede styrker beskyldt for å stå bak drapet også på Pirogova, mens Kyiv ikke har innrømmet noe.

Som politiker i det som er kalt «Folkerepublikken Donetsk» skal hun særlig ha vært opptatt av barn og humanitær hjelp, ifølge nyhetsbyrået RIA. Som medlem av det såkalte «folkerådet» i Donetsk ble hun satt på sanksjonslisten.

På sosiale medier verserer en video som angivelig skal vise at hun ble drept av en bombe i eller ved bilen sin.

PRESIDENT: Vladimir Putin har æret Marija Pirogova med en tapperhetsorden.

Reaksjonen på Pirogovas død er høyst ulik i den ukrainskkontrollerte delen av Ukraina og den russiskkontrollerte delen.

– Hun var legemliggjøringen av vennlighet. Det er ikke til å tro, skriver lederen for Donetsk, Denis Pusjilin, på Telegram, gjengitt av Unian.

På den ukrainske siden kom det en helt annen reaksjon fra offiseren Anatolij Sjtefan, også den gjengitt av Unian:

– Ha det bra, Masja! Offisielt demobilisert.

Det er altså ulike versjoner av hva som skjer når pro-russiske ukrainere blir drept:

Fra russisk side beskyldes ukrainerne for å stå bak. Russisk politi etterforsker flere av sakene.

Enkelte på ukrainsk side hevder at russisk etterretning står bak. Men en ukrainsk partisangruppe har innrømmet at de står bak slike drap.

– Jeg vil tro at det er Ukraina som ligger bak disse drapene, har krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet tidligere uttalt til VG.

En ukrainsk undergrunnsgruppe av partisaner fortalt til The New York Times-journalisten Andrew Kramer at de driver med blant annet sabotasjeaksjoner og drap på kollaboratører, altså de som samarbeider med fiender, russerne.

Marija Pirogova var født i Moskva, men familien flyttet til Donbas allerede da hun var ett år gammel.

En del andre eksempler på ukrainere i russisk tjeneste som trolig har blitt likvidert eller forsøkt likvidert:

24. august ble bilen til Ivan Susjko sprengt i luften. Han var leder for den prorussiske administrasjonen i Mikhajlovka i Zaporizjzja fylke, melder rbc.ru

13. september ble det kjent at den selverklærte rektoren ved universitetet i Kherson, Tatjana Tomilina, ble utsatt for en bombe i sin egen leilighet. Ifølge russiske medier overlevde hun, men hennes livvakt døde.

16. september var det en eksplosjon i bygningen til riksadvokaten i den såkalte folkerepublikken Luhansk. Riksadvokaten Serhiy Gorenko og hans nestkommanderende Jekaterina Steglenko ble drept.

16. september ble en nestleder for den militær-sivile administrasjonen og hans kone drept i byen Berdjansk, melder russiske REN TV.

18. september ble en politi-kollaborant i Melitopol drept, ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Unian. De skriver at mannen heter Denis Stefankov.

Nestlederen for den prorussiske administrasjonen i Nova Kakhovka er også død etter å ha blitt skutt med pistol, stadig ifølge Unian.

– Enten vil kollaborantene prøve å rømme – og så gjenstår det å se om Russland vil slippe dem inn på sitt territorium, eller de vil bli dømt i henhold til gjeldende lovgivning i Ukraina, har president Volodymyr Zelenskyj uttalt tidligere.