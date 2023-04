KRISESTAB: Utenriksminister Anniken Huitfeldt har møter i UD`s operative senter i forbindelse med krisen i Sudan. Dette er fra et møte avholdt torsdag denne uken.

UD: Norske diplomater er evakuert

Tre norske diplomater er hentet ut av Sudan. Flere land har nå satt igang en massiv militær operasjon for å hente borgere hjem fra Sudan.

I en uke har utenriksdepartementet jobbet for å få hentet hjem tre diplomater fra Sudan. Søndag bekrefter UD at de er hentet ut.

– Jeg er glad og lettet over at våre tre norske diplomater nå er i trygghet etter å ha vært fanget i kamphandlingene i Khartoum i en uke, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en skriftlig uttalelse.

Etter at en blodig konflikt brøt ut i hovedstaden Khartoum for over en uke siden, har sivilbefolkningen gått i dekning.

Den norske ambassadørens bolig ble truffet av en granat. Operasjonen for å få dem ut har ikke vært uten risiko, ifølge UD.

– De som nå er evakuert har vært gjennom store påkjenninger. Vi ønsker derfor å skjerme dem i tiden som kommer og ber om at alle respekterer at de vil trenge ro og hvile, sier Huitfeldt.

De tre diplomatene er hovedprioritet, sier UD, men det er også en politiutsending og nærmere 80 andre norske borgere i Sudan.

Info Dette skjer i Sudan Konflikten er mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen RSF.

Hæren gjennomførte et militærkupp i landet for halvannet år siden. Planen var at RSF skulle bli en del av den vanlige hæren, og at militærstyret skulle overføre makten til sivile.

De to tungt væpnede partene ble ikke enige. 15. april brøt det ut full kamp mellom president Abdel Fattah al-Burhan, som er sjef for hæren, og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF.

Byens innbyggere har gått i dekning. Flere forteller VG at de mangler vann og mat, men tør ikke gå ut i gatene av frykt for å havne i kryssilden.

Løfter om våpenhvile er gitt, men blir ikke holdt. Det pågår kamper på gateplan. Vis mer

Selv om det er inngått avtaler om våpenhvile, pågår det harde kamper på gateplan. UD har sendt sin utrykingsenhet til Djibouti i Etiopia.

De skal koordinere og samarbiede med andre land for å få norske borgere ut av landet.

– Det gjøres nå et stort og omfattende arbeid, også for å kartlegge hvilke norske borgere som har behov for bistand. Mange er i en svært vanskelig situasjon nå, sier Huitfeldt.

AMBASSADØR: Endre Stiansen er blant de tre diplomatene som nå er på vei ut av Sudan.

Norges ambassadør til Sudan, Endre Stiansen, er blant de tre evakuerte.

– Jeg er meget glad for at alle vi tre norske diplomatene som har sittet innelåst og delvis alene i Khartoum den siste uka, endelig er på vei hjem til Norge i trygghet, sier Stiansen.

Han har tidligere fortalt VG om hvor krevende det har vært å sitte fastlåst i Sudan mens kampene har pågått på utsiden.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som var med på denne farlige operasjonen, ikke minst en av våre lokalt ansatte som var ved siden av oss gjennom hele krisen, sier ambassadøren.

GRANAT: Ambassadørboligen i Sudan ble truffet av en granat.

Disse landene har bekreftet evakuering

Landene beskriver store militære operasjoner med spesialstyrker og militærfly.

Amerikanske spesialstyrker Evakueringen tok en time. spesialstyrker hentet ut 70 ambassadeansatte natt til søndag.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak har bekreftet at deres diplomater med familie er hentet ut. 1200 personer fra den britiske hæren, marinen og luftforsvaret deltok i operasjonen.

Frankrike har hentet ut 100 personer, og vil evakuere 100 til søndag kveld. De har også evakuert borgere fra andre land, men det franske utenriksdepartementet vil ikke oppgi hvilke land. De omtaler operasjonen som «komplisert».

TYSKLAND: Det tyske utenriksdepartementet la ut dette bildet på Twitter søndag ettermiddag. Tyskland har begynt evakueringen fra Sudan, og sier de vil ta med seg borgere fra EU og andre land så langt det går.

Tyskland har begynt evakueringen av 150 tyske statsborgere med tre militære transportfly. De vil ta med seg borgere fra EU og andre land, så langt det går, men operasjonen vil ta tid.

Spania har oppgitt til har oppgitt til El Periodic o at deres evakuering begynner i dag.

Sverige skal skal sende en væpnet styrke til Sudan , for å hente ut svenske borgere og bistå andre land. Søndag ble planene godkjent av de folkevalgte i Riksdagen.

Hellas skal også ha sendt militærfly og soldater til Egypt, for å begynne forberedelsene for å evakuere borgere fra Hellas og Kypros. Det skriver avisa skal også ha sendt militærfly og soldater til Egypt, for å begynne forberedelsene for å evakuere borgere fra Hellas og Kypros. Det skriver avisa Kathimerini

Saudi Arabia var blant de første til å gjennomføre evakueringen, ved hjelp av marinens skip fredag natt.

EVAKUERER: Et barn blir båret av offiserer fra Saudi Arabias marine, som evakuerte borgere med et av marinens skip fredag natt.

