PÅGREPET: Politiet i Tyskland i forbindelse med aksjonen onsdag morgen.

Europeisk politi med storstilt aksjon mot italiensk mafia

Politiet i Tyskland, Italia, Frankrike, Belgia, Portugal og Spania har gjennomført en stor operasjon mot den italienske mafiaorganisasjonen 'Ndrangheta.

Også Europol og Eurojust deltok i operasjonen onsdag morgen.

Flere titall personer er pågrepet, de fleste av dem i Italia. De anklages for hvitvasking av penger, skatteunndragelse, svindel og narkotikasmugling, ifølge tysk påtalemyndighet.

Politiet i den tyske delstaten Bayern opplyser at operasjonen er gjennomført etter en over tre år lang etterforskning omtalt som «Operasjon Eureka».

De oppgir også at gruppen er mistenkt for å ha smuglet over 25 tonn kokain fra oktober 2019 til januar 2022, og at over 22 millioner euro skal ha blitt sendt fra Calabria i Sør-Italia til Belgia, Nederland og Sør-Amerika.

I Tyskland ble det aksjonert mot adresser i flere delstater, og politiet har beslaglagt mulig bevismateriale både i boliger og på kontorer.

Tysk påtalemyndighet har varslet en pressekonferanse om saken senere onsdag.

'Ndrangheta er basert i Calabria på «tåen» av Italia. Organisasjonen har med årene overtatt rollen som Italias mektigste mafiaorganisasjon fra Sicilia-baserte Cosa nostra.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post