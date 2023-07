ANKLAGES: President Joe Bidens hund ser ut fra balkongen på Det hvite hus

Presidentens schæfer beskyldes for angrep: − Jævla klovn

President Joe Bidens schæfer anklages for flere biteangrep. Sist skal den ha sendt en Secret Service-agent på sykehus.

Det kommer frem i en rekke e-poster mellom Secret Service-agenter som nettstedet Judicial Watch har fått innsyn i.

– Armen min gjør fortsatt vondt, han bet meg to ganger. Hvis det ikke var presidentens hund hadde han allerede blitt avlivet, står det i e-postene.

Ifølge nettstedet har presidentens hund bitt folk minst ti ganger. Tre klassifiseres som alvorlige hendelser.

En av sikkerhetsvaktene som ble bitt, skal ha blitt sendt til sykehus.

– Jeg er i betydelig smerte, skriver agenten.

Biteepisodene skal ha pågått over en periode på fire måneder, og ansatte i Det hvite hus har lenge vært redde for å bli bitt av presidentens egen hund.

– Det er sykt, den dumme hunden, skal en annen offiser ha svart på angrepet i en e-postutveksling.

Saken har blitt omtalt som urovekkende i flere amerikanske medier, og Fox News skriver at hunden har terrorisert agentene.

Reaksjoner

En talsperson for Jill Biden, presidentens kone, sier i en uttalelse at Det hvite hus er et komplekst og til dels stressende miljø for hunder, og at familien jobber med å gjøre det bedre for alle.

Secret Service sier på sin side at de kontinuerlig jobber med hvordan de kan løse sitt oppdrag best, samtidig som de omgås med familiens kjæledyr.

– Vi tar våre ansattes sikkerhet og velvære på det største alvor, sier en talsperson for sikkerhetstjenesten.

Flere hendelser

Førstedamen skal selv ha vært involvert i en alvorlig hendelse.

– Han kom løpende mot meg, og førstedamen mistet kontrollen. Det må være et spørsmål om tid før enda en agent blir bitt, forteller et offer.

Hunden hadde bitt agenten i låret, og offeret forteller at han måtte bruke en stålvogn for å skjerme seg fra hunden.

Jill Biden og og Egypts Minister for turisme og antikviteter Ahmed Issa (R) ser på en hund når den går forbi under sitt besøk på Giza-platået i utkanten av Kairo, Egypt, 3. juni 2023.

Ikke første hund i trøbbel

Hunden heter Commander, og er ikke den første av Bidens hunder som har bitt ansatte i Det hvite hus.

Før Commander tok over rollen som Bidens hund, herjet Mayor i gangene.

Han var heller ikke noe forbilde.

Mayor hadde også bitt tilfeldige ansatte på Det hvite hus, og senere havnet i «hundearresten».

Mayor ble senere sendt i permanent eksil fra Det hvite hus.

