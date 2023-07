Fikk badebesøk av bjørn: − Gi ham en øl

Også bamsefar trenger litt fred og ro noen ganger: – Jeg klandrer ham ikke, sier politiet som rykket ut til en badeglad bjørn.

Det er ikke bare mennesker som må kjøle seg ned når det er varmt.

I California ble politiet tilkalt for å håndtere en bjørn som badet i et privat basseng, skriver Fox News. Bjørnen dukket opp uten invitasjon.

Det er ikke hver dag at de må rykke ut til en badende bjørn – og politiet i Burbank har delt en video av bjørnen på sin Facebook-side.

I kommentarfeltet er det flere som har engasjert seg.

– Gi ham en øl og la han få bli der, skriver en.

– Håper han ikke har planer om å komme til meg, skriver en annen.

– La ham få bade, stakkars. Det er varmt, konkluderer en tredje.

Det er ukjent om vesle Brumlevann fant skrubb, kost og såpevann til å vaske seg med.

VASKEBJØRN: Man skal ikke vekke en sovende bjørn. Men hva med en badende?

– Angriper sjeldent

Svartbjørner i USA kan være ganske tamme ifølge bjørneekspert Ole-Gunnar Støen, som VG har pratet med tidligere.

Han sa da at de sjeldent angriper.

Svartbjørnen kan bli 180 cm lang på det meste og kan veie mellom 65 og 270 kilo.

California Department of Fish and Wildlife har retningslinjer for hva man skal gjøre hvis man møter på en bjørn i for eksempel svømmebassenget sitt denne sommeren.

De skriver «Ikke løp, i stedet – se på dyret, lag lyder og prøv å virke så stor som overhodet mulig». I tillegg oppfordrer de til å ringe nødtelefonen 911 hvis den går til angrep.