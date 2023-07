ATOMBESØK: Den amerikanske ubåten bukseres til kai i Busan i Sør-Korea.

Amerikansk ubåt med atomvåpen i Sør-Korea: − Avskrekking

For første gang siden den kalde krigen har en amerikansk ubåt med atomvåpen om bord kommet til Sør-Korea.

Koordinator i Det hvite hus Kurt Campbell bekrefter tirsdag flåtebesøket i havnebyen Busan, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Besøket skjer i forbindelse med samtaler mellom USA og Sør-Korea om hvordan de skal svare i tilfelle en atomkrig med Nord-Korea.

– Hensikten er å avskrekke motstanderen og vise alliert styrke, sier Asia-forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO Stein Tønnesson til VG.

Nord-Korea og Kina er kritiske til ubåtbesøket og samtalene mellom USA og Sør-Korea, og advarer mot opprustning på Korea-halvøya.

Tirsdag kommer også nyheten om at en amerikaner skal være pågrepet for å ha krysset grensen til Nord-Korea.

Ifølge det sørkoreanske forsvaret er amerikaneren en soldat, skriver Reuters.

PROTEST: Demonstranter i Sør-Koreas hovedstad Seoul protesterer mot samtalene mellom USA og Sør-Korea og ubåtbesøket.

Kaller Nord-Korea «en uberegnelig kraft»

Tønnesson sier at flåtebesøket inngår i president Joe Bidens utenrikspolitikk i Asia, som tar sikte på å styrke samarbeidet med USAs allierte.

– Det USA oppfatter som den største trussel overfor sin makt i verden, er Kina. Samarbeidet med Sør-Korea har nok mer å gjøre med Kina enn Nord-Korea.

Tønnesson kaller Nord-Korea en uberegnelig kraft som er veldig svak konvensjonelt militært, men som har atomvåpen.

– Det de fleste frykter, er en ny atomprøvesprengning i Nord-Korea. Den forrige var en skikkelig katastrofe, sier Korea-eksperten ved PRIO.

Prøvesprengningen i 2017 flere hundre meter under fjellet Mantap skal dels ha ødelagt fjellet, men ingen radioaktiv lekkasje oppsto.

Så sent som forrige uke testet Nord-Korea et interkontinentalt ballistisk missil. Også under det amerikanske besøket ble det avfyrt en ballistisk missil fra Nord-Korea og ut i Japanhavet, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

– Det er helt klart at missiltestene truer Sør-Korea. Det er absolutt en frykt for hva de skal finne på, sier Stein Tønnesson.

Info Den delte halvøya Korea ble midlertidig delt i 1945. Sovjetunionen besatte den nordlige delen av halvøya, USA den sørlige. Den midlertidige kommunistiske regjeringen i Nord-Korea avviste i 1948 et fremstøt fra FN om å holde alminnelige valg. Samme år ble Sør-Korea og Nord-Korea proklamert som egne stater. Korea-krigen mellom nord og sør i 1950–1953 befestet delingen av landet. Nord-Korea er alliert med Kina, Sør-Korea med USA. Halvøya har blitt et sentralt øst-vest konfliktområde. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

President Donald Trump og Nord-Koreas eneveldige hersker Kim Jong-un ble gode venner, men siden har forholdet mellom landene kjølnet.

En felles årlig militærøvelse mellom Sør-Korea og USA som ble satt på pause under Trump, ble gjenopptatt med full styrke i mai i år.

Tøffere linje

Mens tidligere sørkoreanske presidenter førte en «solskinnspolitikk» overfor Nord-Korea, har konservative Yoon Suk-yeol ført en tøffere linje.

Gjennom atomsamarbeid med USA ønsker den nye sørkoreanske presidenten å bygge en solid blokade mot nordkoreanske trusler.

Tirsdag uttaler den sørkoreanske sikkerhetsrådgiveren Kim Tae-hyo at samtalene med USA har forsikret landet om at de ikke trenger å utvikle egne atomvåpen, skriver Reuters.

– Det regionen trenger, er en eller annen form for tilnærming som legger vekt på samarbeid. Det mangler dessverre helt, sier Tønnesson.