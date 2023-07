Ukraina trenger sårt leveranser av artilleriammunisjon fra USA og andre vestlige land. Bildet viser en ordinær artilleristilling i Donetsk-regionen 20. juni.

Amerikanske klasevåpen på plass i Ukraina, bekrefter general

Ukrainske styrker har nå mottatt de første klasevåpnene fra USA, bekrefter en ukrainsk general til CNN.

– Vi har nettopp mottatt dem. Vi har ikke brukt dem ennå, men de kan endre situasjonen på slagmarken radikalt, sier brigadegeneral Oleksander Tarnavskyj i et intervju med kanalen torsdag.

Tarnavskyj tror russiske styrker vil måtte overgi landområdene der Ukraina kan benytte klasevåpen klasevåpenKlasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og sprer hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område.. Brigadegeneralen understreker at bruken er svært restriktiv og at Ukraina har forpliktet seg til å ikke benytte dem i områder med sivile.

– Russerne tror vi kommer til å bruke dette ved alle deler av fronten. Det er helt feil, men de er veldig bekymret, sier Tarnavskyi til CNN.

Det er knapt en uke siden president Joe Biden godkjente den forsendelsen av de kontroversielle våpnene til Ukraina. Han kalte avgjørelsen svært vanskelig.

Norge fraråder bruk av klasevåpen i Ukraina.

Klasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og sprer hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område. Udetonerte sprengladninger kan bli liggende i mange år, og rammer ofte sivile.

Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk av klasevåpen, men USA, Russland og Ukraina er blant landene som ikke har undertegnet avtalen. Norge og 22 andre av Natos 30 medlemsland har hittil ratifisert avtalen, viser en gjennomgang NTB har gjort.

