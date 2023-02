RETT OG FEIL: Ulf Kristersson, ikke Carlos Lofven.

Statsministeren fikk et helt nytt navn av det palestinske fotobyrået

Sveriges statsminister ble omtalt som «Carlos Lofven Kristersson».

Onsdag besøkte Sveriges statsminister Ulf Kristersson den ukrainske hovedstaden Kiev. Der møtte han Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I etterkant av møtet holdt duoen en pressekonferanse hvor Zelenskyj takket den svenske statsministeren for støtten de har fått så langt etter at Russland gikk til krig for snart ett år siden.

Ifølge SVT, som omtalte saken først, var turen under stort hemmelighold. Dermed var det ingen svenske medier til stede.

Men det palestinske bildebyrået APAimages var derimot på plass. Og de hadde noen problemer med å navngi den svenske statsministeren.

Hvor kjent Kristersson er for byrået er noe usikkert, men mye kan tyde på at de ikke vet veldig godt hvem han er.

For i bildeteksten som ble sendt ut i etterkant heter Sveriges statsminister «Carlos Lofven Kristersson».

I bildebanken var det hele 31 bilder hvor Kristersson omtales som «Carlos Lofven».

Den britiske avisen The Guardian brukte blant annet bildet med den gale bildeteksten. I etterkant har det imidlertid blitt rettet opp i.

SVT spekulerer i om fotobyrået har blandet Carl Gustaf, den tidligere statsministeren Stefan Löfven og Ulf Kristersson.