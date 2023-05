ANTI-PUTIN: Ilya Ponomarjov, her sammen lederen for LSR, «Caesar» og andre russiske krigere som kjemper på Ukrainas side i krigen, under en pressekonferanse utenfor Kyiv. Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA

«Legionen» svarer: Derfor angrep vi Russland

Mandag angrep deres krigere en russisk grensepost og rykket inn på russisk territorium. I dette intervjuet med VG forklarer den proukrainske «Legionen for frihet for Russland» hva de ønsker å oppnå.

– Vi har frigjort en del av Russland. Det er en liten del, men dette er bare begynnelsen, sier Ilya Ponomarjov til VG over telefon, tirsdag ettermiddag.

Han er tidligere russisk parlamentsmedlem og er nå politisk representant for den paramilitære gruppen «Legionen for frihet for Russland» (LSR). For øyeblikket befinner han seg i Kyiv.

De siste dagene har gruppen han representerer vært med i en oppsiktsvekkende militær operasjon i det russiske fylket Belgorod, ved grensen til Ukraina.

Info Dette har skjedd Den russiske regionen Belgorod ble mandag angrepet av det Russland hevder er ukrainske sabotører. Russiske myndigheter hevder tirsdag at en «antiterroroperasjon» pågår.

Ukrainske myndigheter benekter at de har noe å gjøre med angrepene, som ifølge dem er utført av russiske grupper som kjemper et væpnet opprør mot den russiske staten.

Ifølge russiske myndigheter skal flere personer være såret og minst én drept i et angrep mot en liten by kalt Gravjoron, som ligger bare 5 kilometer fra den ukrainske grensen. Kilde: NTB Vis mer

Mandag morgen angrep to ulike grupper tilknyttet den ukrainske hæren en russisk grensepost nord for den ukrainske byen Kharkiv. Tungt bevæpnet, og med militære kjøretøy, tok de seg mange kilometer inn i Russland.

PR-BILDE: Denne velregisserte, lyssatte videoen publiserte gruppen Legionen for frihet for Russland på Telegram. Her proklamerer de at Russland vil bli fritt.

Tirsdag ettermiddag hevdet russiske myndigheter at angriperne var drevet tilbake over den ukrainske grensen, men gruppen selv hevder i dette intervjuet at det er ren løgn.

LSR består av russiske menn som støtter Ukrainas kamp mot Russland, og som har dannet egne kampgrupper inne i Ukraina. De hevder selv de er en del av et større nettverk av en russiske motstandsbevegelse.

De ser på Putin som sin fiende.

Både «Legionen for frihet for Russland» (LSR) og «Russisk frivillighetskorps» (RVC) deltar i den militære operasjonen ved grensen.

MED NAVALNY: Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, som nå er i fengsel, tar Ilya Ponomarjov i hånden under en rettssak der Navalny ble funnet skyldig i underslag i 2013. I 2016 fikk Ponomarjov samme type dom.

Vil distrahere den russiske hæren

VG spør Ponomarjov om grunnen til at LSR valgte å gå inn i Russland og hva de ønsker å oppnå.

– I tillegg til å frigjøre russisk land, fungerer dette angrepet som inspirasjon, slik at flere russerne vil melde seg inn i våre rekker. Det er mange russere som ønsker å ta del i vår motstandskamp, sier han.

En annen grunn, forklarer han, er at det fungerer som en distraksjon for det russiske forsvaret.

– Ved å gjennomføre denne operasjonen må russiske styrker trekkes tilbake fra frontlinjene i Ukraina. Nå må de i større grad bruke ressurser på militær sikkerhet langs grensene. Det kan de ukrainske styrkene dra nytte av, sier han.

VERIFISERT: Skjermbilde fra en video som viser angrepet inne på russisk territorium. VG har stedsverifisert videoen.

Ukrainske myndigheter har siden mandag nektet for å ha noe med operasjonen inne i Russland å gjøre.

Ponomarjov hevder at ukrainerne «så klart har visst om planene» siden begge grupper er del av det ukrainske forsvaret.

– Kunnskap om en operasjon er en ting, men involvering er en annen. Ingen ukrainere er med i denne operasjonen, sier han.

Ifølge Ponomarjov er Legionens leder, en russer med kallenavnet «Caesar», nå inne i Belgorod.

– Russiske myndigheter sier de har drevet dere tilbake over grensen. Stemmer det?

– Nei, det er løgn. Vår plan er å grave oss ned og vi forbereder oss på holde på landet vi har frigjort. Blir det for mye trykk fra den russiske hæren, så trekker vi oss tilbake, sier han.

Anerkjenner at flere er høyreekstreme

Gruppen Russisk frivillighetskorps (RVC), som også deltar i operasjonen, ble dannet av russiske høyreekstremister som motsetter seg president Vladimir Putin. Michael Colborne i gravenettstedet Bellingcat skriver at to krigere i en video fra Belgorod er lettgjenkjennelige for folk som har oversikt over de «russiske høyreekstremistene som har oppholdt seg i Ukraina».

ANGREP: Dette stillbildet fra en video viser en skadd bygning i Belgorod-regionen, der Russland anklager Ukraina for å ha stått bak angrep mandag og tirsdag. Russiske motstandsgrupper har tatt på seg ansvaret for angrepene, og Ukraina sier de ikke har vært involvert.

Belligcats Aric Toler identifiserer en av de russiske krigerne som har publisert en video fra operasjonen som en nynazist som flyttet fra Russland for mange år siden. Ifølge Toler har han ledet en nynazistisk gruppe som tidligere blant annet har kalt Anders Behring Breivik «en helt».

Når VG konfronterer Ponomarjov med påstandene, sier han at det er velkjent at det er høyreekstreme blant krigerne i RVC.

– Det er mange av dem, og de er ikke mine ideologiske allierte. Men vårt mål er å fjerne det russiske imperiet, og vi samarbeider med andre som har samme mål. Churchill samarbeid med Stalin. Av og til må man gå i allianse med djevelen, sier han.

PÅ GRENSEN: Tirsdag ble dette bildet spredt på Telegram som skal vise Legionen for frihet for Russland inne i Russland. VG har stedsverifisert bildet til den russiske grensestasjonen Grayvoron.

Tror ikke på opptrapping

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, understreker til VG at informasjonen så langt tyder på at dette ikke er et angrep som Ukraina står direkte bak.

– Disse gruppene har ikke gjort seg veldig bemerket i krigføringen på bakken inne i selve Ukraina tidligere. Nå tyder det på at de har brukt ukrainsk territorium som oppmarsjområde for et angrep inne i Russland, forklarer han.

– Det er mindre, og mobile styrker, som trolig ikke kan holde dette området over tid. Men det viser at russerne sliter med å forsvare sitt eget territorium, utdyper han.

Trolig skaper ikke sabotasjeangrepet et påskudd til russisk opptrapping, mener Røseth.

– Det kan se ut som om disse gruppene har brukt militære kjøretøy gitt fra Vesten, men ukrainerne holder streng kontroll med våpen av typen britiske missiler eller amerikanske artilleriraketter skutt fra våpensystemer som HIMARS.

