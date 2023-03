1 / 5 forrige neste fullskjerm

Masseskytingen i Hamburg: Dette vet vi om gjerningsmannen

Politiet i Hamburg fikk et anonymt tips om gjerningsmannen før skytingen der åtte personer ble drept. I desember fikk han lisens for et semiautomatisk våpen.

Fire menn, to kvinner og et ufødt jentebarn ble drept i en masseskyting i et lokale tilhørende Jehovas vitner i Hamburg i Tyskland.

Gjerningsmannen tok sitt eget liv etter at politiet tok seg inn i bygget.

Det gikk syv minutter fra den første nødsamtalen kom inn til politiet og til gjerningspersonen tok sitt liv, opplyste politiet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Gjerningsmannen er i tyske medier identifisert som Philipp F. – et tidligere medlem av Jehovas vitner-samfunnet, som han torsdag gikk til angrep mot.

Sterke inntrykk – her skyter han inn i lokalet:

Det var den tyske storavisen Bild som først gikk ut med gjerningsmannens identitet.

Philipp F. er ifølge avisen 35 år gammel og er ikke kjent for politiet fra før. Han er vokst opp i Kempten i Allgäu, sør i landet.

Etter videregående var han praktikant i en bank, studerte bedriftsadministrasjon og jobber i et bedriftssenter, ifølge Bild.

Anonymt våpentips

Philipp F. fikk i desember 2022 innvilget lisens til å eie et semiautomatisk våpen, opplyser politikommissær Ralf Martin Meyer på pressekonferansen.

Politiet fikk før skytingen, mens våpenlisensen ble vurdert, et anonymt tips om at gjerningsmannen ikke var skikket til å være i besittelse av våpen.

På pressekonferansen redegjorde Meyer for innholdet i tipset:

Philipp F. sliter med psykisk sykdom og nekter å oppsøke hjelp. Han hater religiøse grupper, særlig Jehovas vitner.

Tipserens identitet er ennå ikke kjent, men politiet fulgte opp tipset med et uannonsert besøk i leiligheten til Philipp F. i februar i år.

– Han var samarbeidsvillig. Han ga oss informasjon.

Politiet fant løse patroner utenfor sikkerhetsskap. Likevel fikk han beholde våpenlisensen.

– Du tenger fakta for å nekte noen å våpenlisens, ikke bare et anonymt tips som kan ha en annen agenda, sier Meyer.

På pressekonferansen spør en av journalistene på hvilket grunnlag Philipp F. fikk innvilget lisensen.

– Han kom i besittelse av pistolen som en skytter, svarer sjef Matthias Tresp i sikkerhetspolitiet.

Mulig konflikt

– Etter det vi kjenner til var han medlem. Men vi har ingen indikasjoner fra miljøet om at de følte seg truet av Philipp F, sier politikommissær Ralf Martin Meyer.

På spørsmål om det tidligere har vært konflikter mellom Jehovas vitner og gjerningsmannen, sier han:

– Det inngår i etterforskningen. Vi kan ikke kommentere dette på nåværende tidspunkt.

Han medgir likevel at det er bevis for at det har vært en konflikt mellom Philipp F. og prestegjeldet, og at politiet nå etterforsker dette.

Inntil halvannet år før skytingen, var Philipp F. selv medlem av Jehovas vitner, bekrefter politiet.

– Det er noen motstridende påstander om han forlot miljøet frivillig eller om han ble utvist, sier visesjef Thomas Radzuweit for statssikkerhet.

