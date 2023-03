PÅ BESØK: Russlands forsvarsminister (i midten) på besøk i Mariupol.

Britisk etterretning: Sjojgu-besøk var svar til Prigozjin

Britene mener Russlands forsvarsminister er sensitiv for å bli sammenlignet med Wagner-sjefen.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste mandag at landets forsvarsminister Sergej Sjojgu hadde besøkt den ukrainske byen Mariupol, som har vært under russisk kontroll siden i fjor etter blodige kamper og luftangrep.

Ukrainske myndigheter har tidligere anslått at minst 25.000 mennesker ble drept i kampene om Mariupol, og at mellom 5000 og 7000 av dem døde i ruinene av hus som ble bombet.

Sjojgu, som har vært forsvarsminister siden 2012, har fått skarp kritikk for strategi og ledelse under krigen i Ukraina, blant annet fra Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin, som i forrige måned anklaget Sjojgu og andre forsvarstopper for «forræderi».

Mulig svar til Wagner

Dette må sees i sammenheng med hans besøk til Mariupol, mener Storbritannias forsvarsdepartement.

– Det er en realistisk mulighet for at dette var delvis som svar til nyere videoer som viser eieren av Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, besøke sine soldater ved frontlinjen, skriver de i en oppdatering på sin etterretning.

TITTER: Forsvarsminister Sergej Sjojgu under et besøk i Mariupol. Bildene er frigjort av det russiske forsvaret, og er datert til 6. mars i år.

De peker på at Wagner-gruppen og det russiske forsvarsdepartementet er i en høyprofil-disputt, og de mener Sjojgu trolig er sensitiv for å bli sammenlignet med Prigozjin.

De skriver at den eneste kommandanten på bakken som ble vist i klippene med Sjojgu, var general Rustam Muradov. Han har ansvar for Vuhledar i Donetsk Vuhledar i DonetskVuhledar er en liten by i Donetsk oblast i Ukraina, og hadde i 2022 rett under 15.000 innbyggere. , hvor flere russiske angrepsforsøk har feilet de siste tre månedene, ifølge britene.

– Inntil nylig så den russiske ledelsen trolig et frembrudd i Vuhledar som en nøkkel til å oppnå operasjonelle fremskritt av betydning i de ukrainske forsvarslinjene, skriver de.

Ifølge britenes etterretning står de russiske planleggerne trolig foran et dilemma, hvor de må velge mellom enda et angrep i Vuhledar eller å støtte opp om de intense og blodige kampene nord i Bakhmut og Kreminna.

Åpen konflikt

Prigozjin blir ofte kalt «Putins kokk», fordi han ble styrtrik ved å få en rekke kontrakter på servering blant annet i Kreml.

Han grunnla Wagner-gruppen i 2014 og etter at deres omdiskuterte soldater har blitt brukt av russerne rundt i verden, særlig i Afrika, gjennom årene, har Wagner-gruppens soldater siden 24. februar 2022 vært sentrale i Ukraina-krigen.

Prigozjin har gjennom lang tid kommet med hard kritikk av Russlands væpnede styrker for deres innsats i krigen.

I januar hevdet Prigozjin at hans soldater hadde tatt kontroll over byen Soledar som ligger i nærheten. To dager senere uttalte det russiske forsvarsdepartementet at russiske styrker kontrollerte byen.

I februar la han ut en melding på Telegram der han hevdet at hans leiesoldater i Wagner-gruppen blir direkte motarbeidet av landets forsvarstopper, og at leiesoldatene blir nektet nye forsyninger med ammunisjon.

Wagner-gruppen har sine egne styrker på slagmarken i Ukraina og er flere ganger blitt beskyldt for en svært brutal krigføring.

Disse soldatene blir trolig drept i hopetall. Oleksij Danilov, sjefen for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, hevdet forrige uke at Russland taper syv soldater for hver ukrainske soldat som blir drept i forsvaret av byen, skriver Wall Street Journal.

Det er Wagner-gruppen som skal ha stått for store deler av kamphandlinger på russisk side for kontroll over byen Bakhmut, som kan regnes som en inngangsport til den ukrainske delen av regionen kalt Donbas.