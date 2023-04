Dette er Trump tiltalt for

Den tidligere amerikanske presidenten nekter straffskyld for alle de 34 tiltalepunktene mot seg.

Hverken det angivelige forholdet eller «hysjpengene» til Stormy Daniels er i seg selv ulovlige.

Kjernen i saken er hvordan betalingen ble registrert.

Utbetalingen skjedde via Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen, noe ekspresidenten selv har innrømmet.

Cohen har erkjent at han betalte pornoskuespilleren Stormy Daniels – og han hevder Trump senere tilbakebetalte beløpet.

Trump hevder derimot at betalingen han gjorde til Cohen, var for juridiske utgifter, skriver BBC

Derfor handler de 34 tiltalepunktene om forretningssvindel og forfalskning av regnskap. Fordi hendelsen skjedde rett før presidentvalget, kan det også være brudd på regler for valgkampfinansiering.

Først og fremst handler denne rettsaken om valget i 2016.

Info Stormy Daniels og Donald Trump Stormy Daniels hevder hun og Donald Trump hadde et kortvarig forhold i 2006, året etter Trump giftet seg med sin kone Melania.

Ti år senere, bare dager før presidentvalget i november 2016, skal Trump ha betalt henne 130.000 amerikanske dollar, over 1,4 millioner kroner, for å holde tett om forholdet.

Trump har alltid nektet for å ha hatt et forhold til Daniels. Vis mer

At Trump er tiltalt for 34 punkter, betyr ikke at han er tiltalt for 34 forskjellige lovbrudd.

Hvert punkt representer separate tilfeller av angivelige lovbrudd, men ikke nødvendigvis forskjellige forbrytelser.

Med andre ord: Trump er tiltalt for å ha brutt loven 34 ganger.

Dette vet vi så langt

Påtalemyndigheten anklager Trump for å ha gjentatte ganger bedratt og forfalsket forretningsdokumenter i New York for å dekke over kriminell oppførsel som hemmeligholdte skadelig informasjon fra dem som skulle stemme i presidentvalget i 2016.

– Fra august 2015 til desember 2017, igangsatte den tiltalte en ordning med andre for å påvirke presidentvalget i 2016, heter det i rettsdokumentene.

De skriver at hensikten var å identifisere og kjøpe opp negativ informasjon om Trump for å forhindre at det ble offentlig kjent.

Slik skulle man ifølge tiltalen øke Trumps sjanser for å bli valgt til president.

I dokumentene fra påtale­myndigheten i New York legger de til grunn at en del av denne ordningen for å hjelpe Trump å oppnå sine presidentambisjoner var at en advokat i all hemmelighet betalte 130.000 dollar til en pornoskuespillerinne.

Hensikten var å forhindre henne fra å offentliggjøre detaljer om en seksuell episode med den tiltalte, står det.

– Advokat A gjennomførte en betaling på 130.000 dollar gjennom et han satte opp et skallselskap skallselskap Skallselskap kan forklares med et selskap uten virksomhet eller betydelig innhold.og betalte for ved en bank i Manhattan. Denne betalingen var ulovlig, og advokat A har siden erkjent straffskyld for å ha gitt en ulovlig kampanjedonasjon og sonet i fengsel.

De skriver videre at det ble sendt inn falske dokumenter i New York for å gjennomføre betaling, i tillegg til de falske dokumentene som ble brukt for å skjule den.

De anklager også den tidligere presidenten for å ha tilbakebetalt de 130.000 dollarene gjennom en rekke månedlige avbetalinger.

Først fra et slags fond som hadde alle eiendelene til Trump Organization, som ble opprettet etter at han ble valgt som president, og deretter fra hans egen bankkonto.

Tiltalen taler i strid med Trumps påstander om at hans betalinger til Cohen var for juridisk bistand.

De skriver at utbetalingene ble forkledd som betalinger for juridisk bistand - noe påtalemyndigheten mener var forfalskninger av forretningsdokumenter for å skjule hans og andres kriminelle oppførsel.

«Catch and Kill»

Påtalemyndigheten mener president Trump og andre ble enige om å identfisere og undertrykke negative historier om ham.

– «Catch and kill»-metoden for å dysse ned negativ informasjon, kaller de det.

Det vil si at planen var å identfisere skadelig informasjon og deretter hindre det fra å bli offentlig.

– To personer som var part i denne avtalen har innrømt å begå kriminelle handlinger i tilknytning til denne avtalen, heter det i dokumentene.

Det står også at en mediemogul har innrømt å ha gjennomført en betaling til en kilde for å forsikre at skadelige historier ikke kom ut før presidentvalget.

Historien var fra en dørvakt ved Trump Tower, som hevdet å ha kjennskap til et barn Trump skal ha hatt utenfor ekteskap.

Denne historien betalte mediemogulen 30.000 dollar for ekslusive rettigheter til, ifølge rettsdokumentene.

Da mediemogulen senere konkluderte med at historien ikke var sann, ønsket han å oppheve avtalen med dørvakten.

I dokumentene står det at advokaten til Trump rådet mogulen til å vente med det til etter presidentvalget.

– Ikke en god dag

Statsadvokat Alvin Bragg leder etterforskningen mot den tidligere presidenten.

I en uttalelse kort tid etter rettsmøtet, sier han følgende:

– Vi kan ikke tillate at selskaper i New York manipulerer dokumentene sine for å dekke over kriminalitet. Alle er like for loven.

Under en pressekonferanse i 22.30-tiden tirsdag, kommenterer Bragg saken ytterligere.

– Som dette kontoret har gjort gang på gang, opprettholder vi i dag vårt ansvar for å sikre at alle er likestilt med loven. Ingen pengebeløp eller makt endrer dette, understreker Bragg.

En av Donald Trumps advokater, Todd Blanche, kommenterte saken da rettsmøtet var ferdig. CNN siterer ham på følgende:

– Dette er ikke en god dag. Man forventer ikke at dette skal skje med noen som har vært president i USA, sa han utenfor rettssalen på Manhattan.

Blanche sa at hans klient er «frustrert» og «opprørt».

– Vi kommer til å kjempe hardt mot anklagene, sa han.

Neste høringsdato er satt til New York 4. desember.